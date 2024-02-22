اتحاد البث الأوروبي يدرس استبعاد إسرائيل من مسابقة غنائية

ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية، أمس الأربعاء، أن المشاركة الإسرائيلية في مسابقة الأغنية الأوروبية «يوروفيجن.. مطر أكتوبر» قد يتم استبعادها من قبل اتحاد الإذاعات الأوروبية (EBU) بسبب كلمات سياسية.

عن ماذا تتحدث الأغنية؟

الأغنية، التي يشير عنوانها بشكل واضح إلى أحداث 7 أكتوبر، من المقرر أن يؤديها إيدن جولان، الفائز في مسابقة «النجم القادم» وكتبها آفي أوهيون وكيرين بيليس وستاف بيجر.

إسرائيل لا تريد تغيير كلمات الأغنية

ومع ذلك، أوضحت هيئة الإذاعة العامة الإسرائيلية (كان) أن إسرائيل ليس لديها أي نية لتغيير كلمات الأغنية، وذكرت هيئة الإذاعة العامة الإسرائيلية المعروفة اختصارا بـ«كان» في بيان لها: «تجري حوارًا مع اتحاد الإذاعة الأوروبي بشأن الأغنية التي ستمثل إسرائيل في مسابقة يوروفيجن».

مهلة أوروبية

ووفقاً لوسائل الإعلام الإسرائيلية، رد اتحاد الإذاعة الأوروبي بأنه «حالياً بصدد فحص كلمات الأغاني بعناية - وهي عملية سرية بين اتحاد الإذاعة الأوروبي وهيئة الإذاعة العامة حتى يتم اتخاذ القرار النهائي- وأمام جميع المذيعين مهلة حتى 11 مارس لتقديم أغانيهم رسميًا، وإذا كانت الأغنية لا تستوفي المعايير لأي سبب من الأسباب، فسيتم منح الشركة الفرصة لتقديم أغنية جديدة أو كلمات جديدة وفقًا لقواعد المسابقة».

تعليق وزير الثقافة الإسرائيلي

ووصف وزير الثقافة والرياضة الإسرائيلي، ميكي زوهار، نية اتحاد الإذاعات الأوروبية بأنها «فاضحة»، متابعا: «أغنية مؤثرة وتعبر عن مشاعر الشعب والوطن هذه الأيام وليست سياسية ونأمل جميعا أن تظل يوروفيجن حدثا موسيقيا وثقافيا وليس ساحة سياسية - حيث يمكن للدول المشاركة جلب تفردها وجنسيتها إلى المسرح من خلال الموسيقى».

إسرائيل اتحاد البث الأوروبي بالحياد

واستطرد الوزير الإسرائيلي: «على اتحاد البث الأوروبي مواصلة العمل بمهنية ومحايدة، وعدم السماح للسياسة بالتأثير على الفن».