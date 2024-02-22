وفاء عماد: أعشق أغاني الفنان تامر حسني منذ طفولتي

أهدت المطربة الشابة وفاء عماد، غناء أغنية «عينيا بتحبك» للفنان تامر حسني، خلال استضافتها ببرنامج «معكم منى الشاذلي»، المُذاع عبر شاشة «أون».

تامر حسني قدوتي

وأوضحت أن الفنان تامر حسني بالنسبة لها قدوة كبيرة، قائلة: «عشقي من وأنا لسة بيبي بحبه جدًا.. قد ايه هو طيب جدًا»، موضحة أنها تحب طريقة تعامله مع الجمهور بشكل طيب.

لم نتواصل بعد «ذا فويس»

وشددت المطربة الشابة وفاء عماد، على أنه المنشور الذي شاركه الفنان تامر حسني عبر صفحته الشخصية بمواقع التواصل الاجتماعي وتحدث فيه عنها أسعدها جدًا، معقبة: «صنعت لي يومي»، مشددة على أنه بعد الانتهاء من برنامج «ذا فويس» لم يتواصلان نهائيًا.