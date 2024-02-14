تامر حسني يعلن عن دويتو بمشاركة صوت جديد: مكمل رحلتي في اكتشاف النجوم

أعلن الفنان تامر حسني، عبر حسابه بموقع تبادل الفيديوهات والصور «إنستجرام»، طرح دويتو غنائي خلال ساعات مع صوت نسائي جديد.

وكتب حسني عبر حسابه: «نهار جميل على الكل، كل يوم حب وانتوا طيبين، الحقيقة من يوم ظهوري وأنا بحاول أقدم أصوات جديدة ليكم على مدار رحلتي، النهارده بقدم صوت مطربة بأغنية ديو معايا أغنية تبدأ بيها رحلتها الخاصة مع الجمهور المصري والعربي بشكل احترافي في مشوار النجاح، هي صوت من وجهة نظري من أهم الأصوات العربية اللي فيها إحساس وتمكن وخامة صوت خاصة، وإن شاء الله هيكون ليها مستقبل كبير في عالم الأصوات النسائية في فترة قليلة وآدي برضه أغنية تحبوا عليها في أيام الحب بدل اللي أنا عامله فيكم من أحزان من أول الشتا».

وأضاف تامر: «مكمل رحلتي معاكم في اكتشاف نجوم جديدة للمستقبل وكل فترة هقدم صوت عربي جديد من مصر أو من جميع أنحاء الوطن العربي انتظروا، كليب أغنية 30 حياة من ألبوم هرمون السعادة اليوم إن شاء الله الساعة 6 مساءً».

كليب موضوع رجوعنا

وحقق تامر حسني مؤخرا نجاحا كبيرا بكليب «موضوع رجوعنا» والذي تصدر تريند رقم 1 يوتيوب وهي من كلمات تامر حسين، ألحان مدين، توزيع وسام عبد المنعم، وإخراج تامر حسني.