تامر حسني يطرح دويتو «30 حياة» مع الصوت الجديد مها فتوني (فيديو)
كتب:
ياسمين محمود
08:17 م | الأربعاء 14 فبراير 2024
تامر حسني
أعلن الفنان تامر حسني، عبر حسابه على «إنستجرام» طرح أغنيته الجديدة «30 يوم» وهي دويتو مع الصوت الجديد مها فتوني.
ونشر تامر حسني الأغنية، معلقا: «30 حياة، تامر حسني ومها فتوني، من ألبوم هرمون السعادة، كل يوم حب وانتو طيبين».
تامر حسني: مكمل رحلتي في اكتشاف نجوم جديدة
وتابع تامر حسني: «مكمل رحلتي معاكم في اكتشاف نجوم جديدة للمستقبل وكل فترة هقدم صوت عربي جديد من مصر أو من جميع أنحاء الوطن العربي».