تامر حسني يجري أول بروفة على أغنية «موضوع رجوعنا» (فيديو)

أعلن الفنان تامر حسني إجراء أولى البروفات على أغنيته الجديدة «موضوع رجوعنا»، التي حققت مشاهدات عالية على موقع الفيديوهات «يوتيوب» وذلك استعدادا لغنائها لايف في حفله المقبل.

ونشر تامر حسني فيديو للبروفات على الأغنية، عبر حسابه بموقع تبادل الفيديوهات والصور «إنستجرام»، معلقا: «أول بروڤة على الأغنية الجديدة مع فرقتي الموسيقية اللي هم أصحابي وإخواتي من أيام الجامعة، البروڤة كانت تحت إشراف الأستاذة تاليا.. موضوع رجوعنا من أول بروڤة مع الفرقة الموسيقية».

أغنية موضوع رجوعنا

وتصدر تامر حسني مؤخرا التريند بأغنية «موضوع رجوعنا» من ألبوم «هرمون السعادة» بعد طرحها بساعات قليلة بسبب الطابع الدرامي للأغنية، كما شاركته التمثيل في كليب الأغنية الفنانة رانيا منصور، وحققت نجاحا كبيرا وإشادات.