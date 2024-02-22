 ميسي يتوقف لحظات قبل الدخول لغرفة الملابس بسبب ويل سميث.. ماذا حدث؟

انطلقت فجر اليوم، مباريات الدوري الأمريكي لكرة القدم MLS، بمباراة إنترميامي الأمريكي المحترف في صفوفه النجم الأرجنتيني المخضرم ليونيل ميسي، بفريق ريال سالت ليك، على ملعب تشيس «درايف بينك سابقا»، التي انتهت بفوز رفقاء البرغوث بهدفين نظيفين.

ومثل عادة المباريات التي يشارك بها ليونيل ميسي مع فريقه إنترميامي، يحرص كثير من المشاهير في الولايات المتحدة على حضور هذه اللقاءات والتقاط الصور التذكارية مع النجم الأرجنتيني المخضرم ليونيل ميسي، فيما كان نجم هوليوود ويل سميث أول المشاهير الذين حضور لمشاهدة البرغوث على ملعب «تشيس».

Leo Messi meeting Will Smith pic.twitter.com/jKkbqLuYQa — Leo Messi Fan Club (@WeAreMessi) February 22, 2024

توقف ميسي قبل الخروج لغرفة الملابس

وأظهر مقطع فيديو، توقف ليونيل ميسي، أثناء خروجه مع الفريق إلى غرفة الملابس بين شوطي المباراة لتلقي التحية من ويل سميث الذي كان حاضرا بين الجماهير، وعانق سميث البرغوث، كما تحدثا الاثنان، كما أظهر مقطع أخر تواجد نجم هوليوود مع أنتونيلا روكوزو زوجة البرغوث.

كما أظهرت صورًا، نجم هوليوود ويل سميث، بجانب مالك إنترميامي ديفيد بيكهام على أرضية ملعب تشيس «درايف بينك سابقا».

وكان من بين المشاهير الذين حرصوا على مشاهدة المباراة،تشاد جونسون، أيقونة الدوري الوطني لكرة القدم الأمريكية والمغني البورتوريكي لويس فيجيروا.