بعد واقعة الإعلامية سالي عبدالسلام.. 4 أمور تقيك من السحر

علق الدكتور أسامة قابيل، عالم بالأزهر الشريف، على تصريحات الإعلامية سالي عبد السلام، بعدما أعلنت تعرضها للسحر وطلب المساعدة من رجال الدين، موضحا أن السحر مذكور في القرآن وفاعله ملعون؛ لأنّه من المُفسدين في الأرض، قال تعالى «فَلَمّا أَلقَوا قالَ موسى ما جِئتُم بِهِ السِّحرُ إِنَّ اللَّهَ سَيُبطِلُهُ إِنَّ اللَّهَ لا يُصلِحُ عَمَلَ المُفسِدينَ»، مضيفا أن من يلجئون إلى السحر هم أصحاب الإيمان الضعيف.

أوضح العالم الأزهري، فى تصريحات خاصة لـ«الوطن» أن كثيرا من الناس يشتكون من السحر، «دايما تلاقي ناس تقول معمولي عمل يا شيخ، وحالي واقف، وبشوف حاجات بتمشي كتير قدام عيني، وبسمع ناس بتكلمني، طبعا ده معاناه حقيقية لما يكون في حالة بالشكل ده في أي أسرة، مش بيعرفوا يتصرفوا إزاي، وطبعا بدل ما يروحوا لدكتور نفسي يعالج ويشوف بيأخدوا الطريق التاني اللي فيه السحر والشر».

ما هو السحر؟

وأضاف أسامة قابيل أن العلماء يعرّفون السّحر بأنّه عزائم، وطلاسم، ورقى، وعقد، يستخدمها السّاحر في تسخير الشّياطين للتّأثير على القلوب والأجسام، مما يسبب مرض، أو موت، أو تفريق بين الرّجل وأهله، قال تعالى «وَاتَّبَعُوا مَا تَتْلُو الشَّيَاطِينُ على مُلْكِ سُلَيْمَانَ وَمَا كَفَرَ سُلَيْمَانُ ولكن الشَّيَاطِينَ كَفَرُوا يُعَلِّمُونَ النَّاسَ السِّحْرَ وَمَا أُنزِلَ على الْمَلَكَيْنِ بِبَابِلَ هَارُوتَ وَمَارُوتَ وَمَا يُعَلِّمَانِ مِنْ أَحَدٍ حتى يَقُولَا إِنَّمَا نَحْنُ فِتْنَةٌ فَلَا تَكْفُرْ فَيَتَعَلَّمُونَ مِنْهُمَا مَا يُفَرِّقُونَ بِهِ بَيْنَ الْمَرْءِ وَزَوْجِهِ وَمَا هُم بِضَارِّينَ بِهِ مِنْ أَحَدٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ وَيَتَعَلَّمُونَ مَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنفَعُهُمْ وَلَقَدْ عَلِمُوا لَمَنِ اشْتَرَاهُ مَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ وَلَبِئْسَ مَا شَرَوْا بِهِ أَنفُسَهُمْ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ».

طرق تجنبك الإصابة بالسحر

وأشار أسامة قابيل إلى أن النبي صلى الله عليه وسلم نفسه تعرض للسحر، لذلك حذرنا منه بشدة، وقال صلى الله عليه وسلم «اجتنبوا السبع الموبقات، قلنا: وما هن يا رسول الله؟ قال: الشرك بالله، والسحر، وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق، وأكل الربا، وأكل مال اليتيم، والتولي يوم الزحف، وقذف المحصنات الغافلات المؤمنات».

ولفت العالم الأزهرى إلى أن الوقاية من السحر تأتي بالقرب من الله والتحصن بالقرآن، «طول ما أنت مع ربنا مفيش سحر هيصيبك أو هيضرك أبدا طول ما أنت بتحصن نفسك بأيات القرآن مفيش حاجة هتصيبك» مضيفا بعض الطرق التي يجب اتباعها للوقاية من السحر وهي:

- كن دائما قريبا من الله وحصّن نفسك بالقرآن، واقرأ أذكار الصباح والمساء والرقية الشرعية.

- أكل 7 تمرات من تمر العجوة فيه كفاية من السحر والسم، فعن سعد بن أبي وقاص، رضي الله عنه، قال: سمعت رسول الله صلى الله علىه وسلم يقول «من تصبح بسبع تمرات عجوة لم يضره ذلك اليوم سمّ ولا سحر».

- إخراج صدقات للمحتاجين لما لها من نفع عظيم وتقي من مصارع السوء، والمداومة على الرقية الشرعية، والإكثار من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم.

- حافظ علي قراءة الفاتحة وآية الكرسي والمعوذتين والصمد.