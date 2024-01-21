دعاء الشعراوي لإبطال مفعول السحر.. من قرأه أبعد الله عنه الشر (فيديو)

دعاء السحر للشيخ الشعراوي، من الأدعية التي يبحث عنها الكثير، إذ أكد الشيخ محمد متولي الشعراوي، في لقاء له، إن السحر ليس خرافة، مشيرا إلى أنه واقع لكنه واقع تخيلي، مضيفا أن السحر علم مستشهدا بكلام الله عز وجل: «وَاتَّبَعُوا مَا تَتْلُو الشَّيَاطِينُ عَلَىٰ مُلْكِ سُلَيْمَانَ ۖ وَمَا كَفَرَ سُلَيْمَانُ وَلَٰكِنَّ الشَّيَاطِينَ كَفَرُوا يُعَلِّمُونَ النَّاسَ السِّحْرَ وَمَا أُنزِلَ عَلَى الْمَلَكَيْنِ بِبَابِلَ هَارُوتَ وَمَارُوتَ ۚ وَمَا يُعَلِّمَانِ مِنْ أَحَدٍ حَتَّىٰ يَقُولَا إِنَّمَا نَحْنُ فِتْنَةٌ فَلَا تَكْفُرْ ۖ فَيَتَعَلَّمُونَ مِنْهُمَا مَا يُفَرِّقُونَ بِهِ بَيْنَ الْمَرْءِ وَزَوْجِهِ ۚ وَمَا هُم بِضَارِّينَ بِهِ مِنْ أَحَدٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ ۚ وَيَتَعَلَّمُونَ مَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنفَعُهُمْ ۚ وَلَقَدْ عَلِمُوا لَمَنِ اشْتَرَاهُ مَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ ۚ وَلَبِئْسَ مَا شَرَوْا بِهِ أَنفُسَهُمْ ۚ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ».

دعاء السحر

واستمرارا للحديث عن دعاء السحر للشعراوي، أضاف الشيخ خلال لقائه أن الجن أعلى من الإنسان لكن أعطى الله القدرة للإنسان كي يسيطر عليه، حتى يعلم أن القوة ليست بالعنصر ولكن بالإرادة».

دعاء السحر للشعراوي

واستكمالا للحديث عن دعاء السحر للشيخ الشعراوي، قال الإمام، إن الله سبحانه وتعالى هداه إلى دعاء استنبطه من قراءته في القرآن، ما قرأه إنسان إلا وأبعد الله عنه السحر، وهو : «اللهم إنك قد أقدرت بعض خلقك على السحر والشر ولكنك احتفظت بذاتك بإذن الضر فأعوذ بما احتفظت به مما أقدرت عليه بحق قولك»، وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله.

واختتم «الشعراوي» حديثه عن دعاء السحر، مؤكدا أن من دخل عليها، ويلعن هؤلاء ولا يذهب إليهم، ولا يلتفت إليهم، لابد أن الله يبعدهم عنه ولا يجوز فيه شيءٍ من عملهم.