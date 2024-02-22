مسلم: مرافعة مصر أمام «العدل الدولية» أبهرت العالم وكشفت عراقة الدبلوماسية المصرية

قال الدكتور محمود مسلم، رئيس لجنة الثقافة والسياحة والآثار والإعلام بمجلس الشيوخ، ورئيس مجلس إدارة جريدة «الوطن»، إنّ مرافعة الدكتورة ياسمين موسى المستشارة القانونية في مكتب وزير الخارجية أمام محكمة العدل الدولية، تؤكد على كونها تمثل مؤسسة عريقة، وتزيد الثقة في المؤسسات المصرية القوية بما تضم من أشخاص مؤهلين، وكوادر، وأصحاب خبرات كبيرة.

مرافعة مصر أمام «العدل الدولية» أبهرت العالم

وأضاف «مسلم» خلال حواره لبرنامج «صباح الخير يا مصر» تقديم الإعلاميين محمد الشاذلي وبسنت الحسيني عبر القناة الأولى والفضائية المصرية، أنّ الدكتورة ياسمين موسى أبهرت العالم خلال عرض مرافعة مصر أمام محكمة العدل الدولية، التي عكست قوة وعراقة وزارة الخارجية المصرية على مرّ التاريخ، وأكدت قدرتها على تخريج كوارد مؤهلة قادرة على التعبير عن الموقف المصري بشكل متحضر وعلمي ووطني ورائع.

القضية الفلسطينية في وجدان كل المصريين

وتابع رئيس لجنة الثقافة والسياحة والإعلام والآثار في مجلس الشيوخ، أنّ القضية الفلسطينية في وجدان كل المصريين منذ قديم الأزل، ونحارب من أجلها منذ عام 1948، ما يجعلها جزءا متصلا بوجدان المصريين كافة على مختلف تخصصاتهم.

وأكد رئيس مجلس إدارة الوطن، على كفاءة وأداء الدكتورة ياسمين موسى المميز أثناء مرافعتها أمام «العدل الدولية»، مضيفا: «مصر طلبت أن يكون لها مرافعة أمام محكمة العدل الدولية، واستطاعت التعبير عن القضية الفلسطينية بصورة جيدة للغاية».