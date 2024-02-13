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تكريم محمود مسلم في الملتقى البحثي السنوي الأول لـ«إعلام القاهرة» ومنحه درع الكلية

كتب:

أحمد أبوضيف
01:20 م | الثلاثاء 13 فبراير 2024
الدكتور محمود مسلم رئيس لجنة الثقافة والسياحة والآثار والإعلام بمجلس الشيوخ

الدكتور محمود مسلم رئيس لجنة الثقافة والسياحة والآثار والإعلام بمجلس الشيوخ

كرمت الدكتورة ثريا أحمد البدوي عميد كلية الإعلام جامعة القاهرة، والدكتور أشرف جلال رئيس قسم الإذاعة والتلفزيون بالكلية، الدكتور محمود مسلم رئيس لجنة الثقافة والسياحة والآثار والإعلام في مجلس الشيوخ ورئيس مجلس إدارة جريدة «الوطن»، كما كرمت الدكتور عمرو الليثي نائب رئيس جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا، بمنح كلاهما درع الكلية تقديرًا لمكانتهما ودورهما الفعّال في البحث العلمي والإعلام.

الملتقى البحثي السنوي الأول لـ«إعلام القاهرة»

جاء ذلك خلال فعاليات الملتقى البحثي السنوي الأول لكلية الإعلام جامعة القاهرة والذي جاء بعنوان «من البث واسع النطاق إلى البث المحدود إلى البث الشبكي.. تحديات العصر الرقمي وتداعياته» المُقام تحت رعاية الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، والدكتورة ثريا أحمد عميد الكلية، وبحضور الدكتور أحمد درويش وزير التنمية المحلية الأسبق وبحضور عدد من خبراء الإعلام.

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أحمد أبوضيف
بقلم أحمد أبوضيف

محرر شئون الجامعات ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي.