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تفاصيل قرصنة شبكة هاتف رئيسية في إسرائيل.. استهدفت مواقع بارزة

كتب:

ماريان سعيد
10:35 ص | الخميس 22 فبراير 2024
قرصنة إليكترونية

قرصنة إليكترونية

أفاد موقع «نتبلوكس» لمراقبة الإنترنت، بوصول بلاغات متنوعة من مستخدمين في دولة الاحتلال الإسرائيلي عن وقوع عطل في إحدى شبكات الهاتف المحمول الرئيسية جراء هجوم إلكتروني، فيما أعلنت مجموعة قرصنة إلكترونية تدعى «أنونيموس السودان»، مسؤوليتها عن الواقعة.

تعطيل شبكة سمايل بارتنر في إسرائيل

وأفاد «نتبلوكس» في تغريدة عبر صفحتهم الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «إكس» بتعطل شبكة «سمايل/بارتنر» في إسرائيل، وأن الاختراق جاء في إطار حملة لقطع الخدمات على أهداف إسرائيلية بارزة.

اختراق موقع الموساد الإسرائيلي

وكانت صحف عبرية نشرت أبريل الماضي أن المجموعة نفسها اخترقت موقع الموساد الإسرائيلي، ومواقع عدد من البنوك الإسرائيلية والجامعات، بينها مصارف شهيرة ومكتب البريد الإسرائيلي، وأعلنت مسؤوليتها عن اختراق «بنك لئومي»، و«بنك ديسكونت»، و«بنك مزراحي - طفحوت»، و«بنك ميركانتيل»، و«بنك مسّاد»، و«بنك أوتسار هَحَيال»، و«بنك هبينليئومي».

وأعلنت المجموعة نفسها مسؤوليتها بقرصنة موقع «إكس»، وإيقافه عن العمل في العديد من الدول العربية، في محاولة للضغط على إيلون ماسك لإطلاق خدمة «ستارلينك» في السودان.

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بقلم ماريان سعيد