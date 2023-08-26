قرصنة إلكترونية على شبكة قطارات بولندا.. ماذا حدث؟

أعلن جهاز الأمن الداخلي في بولندا، اليوم السبت، أن هناك هجوم إلكتروني استهدف شبكة السكك الحديدية في البلاد، مما أدى إلى تعطيل حركة القطارات الليلة الماضية، بحسب ما ذكرته شبكة «سكاي نيوز» البريطانية.

استخدام ترددات السكك الحديدية بواسطة متسللين

وصرح ستانيسواف زارين، نائب منسق الخدمات الخاصة، لوكالة الأنباء الحكومية البولندية، بأن جهاز الأمن الداخلي والشرطة يقومان حاليًا بالتحقيق في استخدام غير مصرح به لنظام إدارة حركة القطارات.

ووفقًا للتقرير، تم استخدام ترددات السكك الحديدية بواسطة متسللين لإرسال إشارة تسببت في توقف طارئ للقطارات في شمال غرب بولندا، مما أدى إلى حدوث حالات تأخير.

زارين: التعامل مع الواقعة بجدية كبيرة

وأكد زارين أن الواقعة تم التعامل معها بجدية كبيرة، خاصة في ضوء المحاولات الروسية الأخيرة لزعزعة استقرار بولندا.

وأضاف زارين قائلاً: «من المعروف أن روسيا الاتحادية وروسيا البيضاء تقومان بتنفيذ مثل هذه المحاولات بالتعاون، ولذلك فإننا نعتبر أي إشارات تصل إلى جهاز الأمن الداخلي بأهمية كبيرة ولا نقلل من شأنها».

وفي الوقت نفسه، تقوم الشركة المشغلة للسكك الحديدية بالتحقيق في حادث خروج قطارين عن مسارهما واصطدام قطارين آخرين أمس الأول، ويجري التحقيق لمعرفة أسباب الحوادث، ولا يوجد أي تقارير عن وقوع إصابات في الواقعتين.

وأشار زارين إلى أنه حاليًا لا يوجد أي دليل يشير إلى وجود ارتباط بين حادثي يوم الخميس والهجوم الإلكتروني.