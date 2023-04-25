يحدث في العالم: هجوم إلكتروني يستهدف الموساد.. وانفجار لغم بسوريا

شهدت الساعات الـ24 الماضية، أحداثا تنوعت ما بين تكنولوجية وأمنية وسياسية وعسكرية، كان أهمهما هجوم إلكتروني، استهدف موقع مخابرات الاحتلال الإسرائيلي، فيما يقوم الرئيس الكوري الجنوبي بزيارة إلى «واشنطن».

ونرصد في التقرير أهم الأحداث التي شهدتها الساعات الـ24 الماضية:

تونس

حجزت السلطات في تونس، طائرة مسيرة وسط القيروان الواقعة وسط تونس وألقت القبض على 3 أشخاص بينهم صاحب «الدرون»، وفقا لما ذكرته شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية الروسية.

العراق

اعتقلت السلطات الأمنية في محافظة ذي قار جنوب البلاد، 3 من المشاركين في اغتيال شيخ «قبيلة عتاب» جميل آل بورهن العتاب، في 19 إبريل الجاري، وفقا لما ذكرته وسائل إعلام محلية.

سوريا

لقي 3 أطفال مصرعهم وأصيب اثنان من عائلة واحدة جراء انفجار لغم عثر الضحايا عليه من مخلفات القاعدة الأمريكية بمنطقة القصرك شمالي الحسكة.

إيطاليا

أشارت تقارير إخبارية إيطالية، إلى مساعدة قارب صيد انطلق من تونس، قبالة جزيرة لامبيدوزا جنوب البلاد، زورق مهاجرين على متنه 34 شخصا وجثة.

خفر السواحل الإيطالي يعتدي على المهاجرين

وقال ناجون من عمليتي إنقاذ إن 23 شخصا في عداد المفقودين، فيما أنقذ خفر السواحل الإيطالي 42 مهاجرا من قارب غارق قبالة لامبيدوزا بعد مغادرته يوم السبت الماضي من تونس، فيما تواجد 3 أشخاص في عداد المفقودين، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء «أنسا» الإيطالية.

وقام خفر السواحل الإيطالي بالاعتداء على المهاجرين عندما اقتربوا من جزيرة لامبيدوزا.

مالي

أعلنت القيادة العامة للجيش، تحييد 40 إرهابياً بعمليات مختلفة نفذتها في منطقة موبتي وسط البلاد، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء«سبوتنيك» الروسية.

فيما انهار الموقع الرسمي لمخابرات الاحتلال الإسرائيلي «الموساد» و التأمين الوطني بعد تعرضهم على ما يبدو لهجمات إلكترونية على يد قراصنة معلوماتية.

هاكرز يستهدفون موقع «الموساد» وعدة بنوك بينهم «لئومي»

وقالت صحفية «معاريف» الإسرائيلية، إن مجموعة قراصنة معلوماتية «هاكرز» أعلنوا عبر «تليجرام» مهاجمتهم الموقعان، وأن هذا تحضير لهجوم كبير، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء «سبوتنيك» الروسية.

وتعرضت مواقع إلكترونية لمكاتب البريد والبنوك الإسرائيلية منها مصارف رئيسية، لهجوم إلكتروني، وقالت القناة الـ 12 الإسرائيلية، إن من بين البنوك الرئيسة التي تعرضت للهجوم الإلكتروني: «مزراحي، ديسكونت، لئومي»، مضيفة إن لا يمكن الوصول إلى هذه المواقع الإلكترونية.

الولايات المتحدة

بدأ الرئيس الكوري الجنوبي، «يون سيوك-يول»، وزوجته «كيم كيون-هي»، أمس الاثنين، زيارة دولة إلى الولايات المتحدة لمدة 7 أيام، وفقا لما ذكرته وكالة «يونهاب» الكورية الجنوبية.

وأكد مسؤولان بارزان في الإدارة الأمريكية برئاسة جو بايدن، إن الرئيس يعتزم استغلال زيارة نظيره الكوري لتأكيد التزام «واشنطن» بردع أي هجوم نووي على «سول».

تنظيم داعش الإرهابي

أشار التحالف الدولي ضد «داعش» الإرهابي، بقيادة الولايات المتحدة، إلى تراجع هجمات التنظيم في العراق وسوريا خلال الأشهر الأولى من 2023، بنسبة 68%، فيما لا يزال عناصره ينشطون رغم هزيمتهم.

التحالف الدولي: «داعش» فشل في تنظيم شيء خلال 2023

وأوضح قائد التحالف الدولي الجنرال ماثيو ماكفارلين، إن الهجمات في سوريا تراجعاً بنسبة 55%، مضيفا خلال مؤتمر صحفي عبر الانترنت إن «داعش» لم ينجح في تنظيم أو تنسيق شيء على مستوى أوسع خلال 2023.

من جانبه، سيشارك وزير الدفاع الصيني، «لي شانج فو»، في اجتماع وزراء الدفاع لدول «منظمة شنجهاي للتعاون» بالعاصمة الهندية «نيودلهي» في الفترة من 27-28 أبريل الجاري، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء «سبوتنيك» الروسية.

تويتر

قال مؤسس سبيس إكس، الرئيس التنفيذي لشركة تسلا لصناعة السيارات الكهربائية، مالك تويتر، الملياردير الأمريكي إيلون ماسك، إنه سيعمل على تحسين الشفافية والإنصاف على موقع التدوينات القصيرة.

وأشار ماسك في تغريدة، إلى أن هناك الكثير من العمل يتعين القيام به، وفقا لما ذكرته شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية الروسية.

اقتصاديا

رفعت شركة تسلا لصناعة السيارات الكهربائية، توقعاتها للإنفاق الرأسمالي في 2023، وقالت في بيان، إنها تتوقع إنفاق ما يتراوح بين 7 مليارات إلى 9 مليارات دولار في العام الجاري.

وأبقت شركة تسلا لصناعة السيارات الكهربائية، على توقعاتها للإنفاق على مدار العامين المقبلين عند مستوى يتراوح ما بين 7 مليارات و8 مليارات دولار، وفقا لما ذكرته قناة «سي إن بي سي عربية».