نقيب الصحفيين يكشف تفاصيل مكالمته مع الصحفي الفلسطيني أحمد البرش: يحتاج لعلاج سريع

نقيب الصحفيين يكشف تفاصيل مكالمته مع الصحفي الفلسطيني أحمد البرش

كشف خالد البلشي، نقيب الصحفيين المصريين، تفاصيل مكالمة هاتفية دارت بينه وبين الصحفي الفلسطيني أحمد البرش، عن الوضع المتفاقم في غزة وأوضاع الصحفيين هناك، والانتهاكات التي يتعرضون لها وتعرضه هو وزملاؤه للقصف بصواريخ الطائرات المسيرة بصورة مستمرة.

الصحفي الفلسطيني أحمد البرش في حاجة ماسة إلى علاج عاجل

وأوضح البلشي في منشور كتبه عبر صفحته الشخصية على موقع «فيسبوك»، أن الصحفي الفلسطيني أحمد البرش، في حاجة ماسة إلى علاج عاجل بسبب إصابته الناتجة عن صواريخ الطائرات المسيرة، وتعرضه لحالة إغماء مفاجئة ومستمرة أثناء ممارسته لعمله لنقل حقيقة ما يحدث في أراضي غزة.

وأضاف نقيب الصحفيين في منشوره أن حالة الصحفي الفلسطيني حرجة ولا تحتمل الانتظار، ووصفه بالبطل الذي يستمر في نقل الصورة في أسوا الأوضاع، «أحمد البرش أصيب بصاروخ من طائرة مسيرة، خلال عمله ثم عاد ليواصل عمله ليتم استهدافه مرة ثانية خلال تغطيته الأحداث في خان يونس، أحمد وزملاؤه يكتبون نموذجا للبطولة والمهنية الحقة، أحمد يحتاج للنقل للعلاج ولكنه لا زال يواصل عمله».

عشرات الصحفيين الفلسطينيين يستغيثون بنقيب الصحفيين لإنقاذهم

وأشار البلشي إلى أن هذا ليس حال أحمد البرش وحده لكنه نموذج لعشرات بل ومئات الصحفيين الفلسطينيين في غزة، لافتا إلى حق الصحفي الفلسطيني في العلاج والحماية من انتهاكات دولة الاحتلال الإسرائيلي لفلسطين.

وطالب خالد البلشي، نقيب الصحفيين المصريين، بوقف الإبادة الجماعية التي يمارسها جيش الاحتلال ضد الشعب الفلسطيني، وحماية الصحفيين وتوفير العلاج لهم، كاشفا أنه يتلقى يومياً عشرات المكالمات والرسائل من زملاء في غزة لا يزالون معلقين الآمال على نقابة الصحفيين المصرية لإنقاذهم.