مصطفى عمار: «المتحدة» نقلت المحتوى الدرامي من «الفوضى» إلى «البناء والوعي»

قال الكاتب الصحفي مصطفى عمار رئيس تحرير جريدة الوطن، إنّ الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية أعادت صياغة العلاقة بين المشاهد والأعمال الدرامية، ونقلت المحتوى المُقدم للجمهور من «الفوضى» إلى «صناعة الوعي والبناء»، ونجحت على مدار أكثر من عام في تصدّر قائمة القنوات المصرية والعربية بأعمالها المتميّزة.

وأضاف «عمار»، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «صباح الخير يا مصر» تقديم الإعلاميين محمد الشاذلي وبسنت الحسيني عبر القناة الأولى والفضائية المصرية، أنّ الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، قدّمت مزيجا متنوعا من الدراما التاريخية والاجتماعية والكوميدية والشعبية، ودراما رمضان هذا العام تشهد عودة نجوم كبار، بينهم الدكتور يحيى الفخراني أيقونة الدراما العربية، إضافة إلى مشاركة النجوم كريم عبدالعزيز وأحمد مكي وياسر جلال وآسر ياسين وغادة عبدالرازق، وغيرهم.

وتابع رئيس تحرير جريدة الوطن، أنّ الموسم الدرامي في شهر رمضان يعد الأكبر في الوطن العربي وليس داخل مصر فقط، حيث تعد مصر الدولة العربية الأكثر إنتاجا للدراما في رمضان، فضلا عن كونها الأكثر تأثيرا وتحقيقا لنسب المشاهدة.