صابرين: الشركة المتحدة دعمت المواهب الشابة في مسلسل مسار إجباري

تواصل الفنانة صابرين، تصوير مشاهدها ضمن أحداث مسلسل مسار إجباري، والمقرر أن تخوض به السباق الرمضاني المقبل، حيث سيعرض على إحدى قنوات الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية.

صابرين تشيد بدعم الشركة المتحدة للمواهب الشابة

وأوضحت «صابرين»، فى تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن فكرة المسلسل مختلفة، وتدور في 15 حلقة فقط، ما يجعل الأحداث مكثفة وخالية من المط، مشيدة بدعم الشركة المتحدة للمواهب الشابة وتقديمهم لأدوار البطولة، ما جعلها تتحمس بشكل أكبر للمسلسل.

أحداث وأبطال العمل

وتدور أحداث مسلسل مسار إجباري في إطار تشويقي اجتماعي «لايت»، حول شخصية حسن وحسين، وهما شابان في مقتبل العمر، ولكن لديهما شخصيتين مختلفتين عن بعضهما، وتقودهما الصدفة لاكتشاف سر يتعلق بحياتهما، لتُكشف بعد ذلك العديد من المفاجآت.

مسلسل مسار إجباري، من بطولة أحمد داش، وعصام عمر، وصابرين، ورشدي الشامي، وبسمة، وجوري بكر، ورشدي الشامي، ومحسن منصور، ومي الغيطي، وآخرين، والعمل من إخراج نادين خان، وتأليف أمين جمال، وإنتاج الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية.