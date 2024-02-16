هاجر السراج تشكر الشركة المتحدة: منحتني فرصة التعاون مع كبار النجوم

يواصل أبطال مسلسل «إمبراطورية ميم»، تصوير العمل على قدم وساق تمهيدًا للمنافسة في الموسم الرمضاني المقبل، والمقرر عرضه على إحدى قنوات الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية.

تفاصيل مشاركة هاجر السراج في «إمبراطورية ميم»

وأوضحت الفنانة هاجر السراج، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن المسلسل مختلف تمامًا عن الفيلم الذي قدمته سيدة الشاشة العربية فاتن حمامة، لافتة إلى أنه خلال أحداث مسلسل «إمبراطورية ميم»، يتم العودة لأصل الرواية للكاتب إحسان عبدالقدوس، والتي يقوم ببطولته رجل ولديه 6 أبناء، وتجسد خلاله شخصية ابنته الكبري.

وأضافت «السراج»، أنها محظوظة باختياراتها في الفترة الماضية؛ لأنها أتاحت لها الفرصة في التعاون مع كبار النجوم بوقت قياسي، والذي يرجع للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية التي منحتها الفرصة في تقديم أدوار مهمة في بداية مشوارها الفني، مشددة على استفادتها الكبيرة بالوقوف أمام الفنان خالد النبوي على المستوى الفني والإنساني.

أحداث وأبطال المسلسل

وتدور أحداث مسلسل «إمبراطورية ميم»، حول شخصية «مختار أبو المجد»، والذي يجسدها الفنان خالد النبوي، ولديه 6 أبناء ويتناول العمل العلاقة بين الأب وأبنائه وكيفية إعادة الصداقة والود بينهما، ويشارك في بطولته عدد كبير من الفنانين من بينهم حلا شيحة، نشوى مصطفي، نور النبوي، محمود حافظ، مايان السيد، محمد محمود عبدالعزيز، ليلى عز العرب، الطفلة منى أحمد زاهر، الطفل آدم وهدان، وعدد آخر من الفنانين من إخراج محمد سلامة، سيناريو وحوار محمد سليمان عبدالمالك.