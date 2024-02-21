أشرف زكي: الشركة المتحدة تلعب دورا محوريا للارتقاء بصناعة الفن

حرص الدكتور أشرف زكي، نقيب المهن التمثيلية، على الإشادة بالدور الذي تقدمه الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، في التطوير والارتقاء بشكل صناعة الفن على كل المستويات.

أشرف زكي يشيد بدور الشركة المتحدة

وقال أشرف زكي في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، إن الشركة المتحدة استطاعت أن تحسن وتعدل من الشكل العام للأعمال المعروضة، وتظهر حالة رواج كبيرة تؤكد استقرار الأوضاع الفنية في مصر، كما أنها تعاونت مع المنتجين دون فرض أي سياسات احتكارية، وهذا فكر جديد ومتنوع يُحسب لها في سوق الدراما، وهو ما يظهر نتائج إيجابية يراها المشاهد في الأعمال، وكذلك المشاركون في الصناعة.

مسلسل مليحة

وأضاف أن الشركة المتحدة دائما تهتم بقضايا المجتمع المصري والعربي، وهذا ما سوف نشهده هذا العام من خلال مسلسل مليحة، الذي سيعبر عن حالة القضية الفلسطينية، التي أصبحت هم كل الجمهور العربي، و«سعيد واتشرف بمشاركتي في هذا العمل، الذي سيصبح في جميع أذهان الجمهور للأبد».