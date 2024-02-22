خطوات الاستعلام عن تكافل وكرامة بالرقم القومي بعد زيادة الدعم 15%

أتاحت وزارة التضامن الاجتماعي الاستعلام عن الدعم النقدي تكافل وكرامة بالرقم القومي تيسيرًا على المواطنين، إذ أنَّه ستطبق زيادة دعم تكافل وكرامة بنسبة 15% وفقا للتوجيهات الرئاسية بتكلفة تبلغ 5.5 مليار جنيه، وذلك تزامنًا مع مواصلة مستفيدي تكافل وكرامة البالغ عددهم نحو 22 مليون مواطن بإجمالي 5.2 مليون أسرة؛ صرف الدعم النقدي لشهر فبراير 2024.

خطوات الاستعلام عن تكافل وكرامة بالرقم القومي

وعن كيفية الاستعلام عن تكافل وكرامة بالرقم القومي، أوضحت وزارة التضامن أنَّه يمكن لأي مستفيد أو متقدم للحصول على الدعم النقدي تكافل وكرامة أن يستعلم عن الدعم من خلال اتباع الخطوات التالية :

- الخطوة الأولى للاستعلام عن تكافل وكرامة تكون من خلال الدخول على موقع وزارة التضامن من خلال هذا الرابط.

- اختيار «الاستعلام عن تكافل وكرامة».

- ثالث خطوة هي الاستعلام عن تكافل وكرامة من خلال ادخال الرقم القومي المكون من 14 رقمًا.

- الضغط على استعلام، إذ ستظهر نتيجة الاستعلام وماذا كانت سارية أم متجمدة، ويظهر سبب التجميد أيضًا.

شروط القبول ببرنامج الدعم النقدي «تكافل وكرامة»

ولفتت وزارة التضامن على الموقع الرسمي لها إلى شروط القبول ببرنامج الدعم النقدي تكافل وكرامة والمتمثلة فيما يلي:

- عدم ملكية نصف فدان أرض زراعية أو أكثر.

ـ يشترط عدم إيجار نصف فدان أرض زراعية أو أكثر.

ـ عدم ملكية عقار أو أكثر بخلاف السكن.

- يشترط للقبول في تكافل وكرامة عدم السفر خارج البلاد بغرض العمل (قبل أو بعد القبول بالبرنامج).

ـ عدم ملكية سيارات أو جرارات أو توك توك أو أي مركبة.