زيادة معاشات تكافل وكرامة 2024.. اعرف هتقبض كام الشهر الجاي

يترقب آلاف المواطنين بمختلف المحافظات إقرار زيادة المعاشات تكافل وكرامة 2024 تنفيذا لقرارات الرئيس عبدالفتاح السيسي، وذلك بزيادة المعاشات، والتي يستفيد منها ما يزيد عن 22 مليون مواطن، بإجمالي 5.2 مليون أسرة.

زيادة المعاشات تكافل وكرامة 2024

وتستعرض «الوطن» في النقاط التالية أبرز المعلومات والزيادات الخاصة بقبض زيادة المعاشات تكافل وكرامة 2024 لمختلف الفئات المدرجة:

** زيادة بنسبة 15% التي تخص المستحقين من تكافل وكرامة

** الزيادة ستكون بتكلفة تبلغ 5.5 مليار جنيه.

- من يتقاضى 480 جنيها، سيصبح بعد الزيادة 552 جنيها.

- من يتقاضى 450 جنيها سيصبح بعد الزيادة 517.5 جنيه.

- من يتقاضى 500 جنيها سيصبح بعد الزيادة 575 جنيها.

- من يتقاضى 550 جنيها سيصبح بعد الزيادة 632.5 جنيها.

- من يتقاضى 580 جنيها سيصبح بعد الزيادة 667 جنيها.

- من يتقاضى 620 جنيها سيصبح بعد الزيادة 713 جنيها.

- من يتقاضى 680 جنيها سيصبح بعد الزيادة 782 جنيها.

- من يتقاضى 700 جنيها سيصبح بعد الزيادة 805 جنيهات.

- من يتقاضى 770 جنيها سيصبح بعد الزيادة 885.5 جنيها.

- من يتقاضى 800 جنيه سيصبح بعد الزيادة 920 جنيها.