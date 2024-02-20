حددت وزارة التضامن الاجتماعي، خطوات الاستعلام عن الأسماء الجدد في تكافل وكرامة بالرقم القومي 2024، موضحة أنّ نحو 22 مليون مواطن بإجمالي 5.2 مليون أسرة يستفيدون من الدعم بميزانية ضخمة تُقدر بـ41 مليار جنيه، بينها 3 مليارات جنيه سنويا لأسيوط.

يمكن الاستعلام عن الأسماء الجدد في تكافل وكرامة من خلال الدخول على الرابط المخصص لذلك، وكتابة الرقم القومي لصاحب كارت تكافل أو كرامة والضغط على زر «استعلام».

وشددت وزارة التضامن الاجتماعي على ضرورة كتابة الأرقام بدقة، موضحة أنّ الدعم النقدي يأتي ضمن مظلة الحماية الاجتماعية التي تعمل الدولة عليها.

معاش تكافل وكرامة لشهر فبراير الجاري بدأ صرفه منذ يوم 15 من الشهر لكن دون أي زيادة، على أن يتم صرف معاش مارس المقبل اعتبارا من يوم 15 في الشهر بزيادة قدرها 15% لإجمالي 22 مليون مواطن، حسب توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي.

أبرز المعلومات عن برنامج تكافل وكرامة

- دعم 1.2 مليون شخص من ذوي الإعاقة.

- تكلفة دعم ذوي الهمم 8 مليارات جنيه.

- دعم 700 ألف من كبار السن.

- تكلفة دعم كبار السن تبلغ 3.2 مليار جنيه سنويا.

- دعم 720 ألف إمرأة معيلة بتكلفة تبلغ 3.4 مليار جنيه.

- مستفيدو تكافل وكرامة لديهم تأمين صحي.

- مستفيدو تكافل وكرامة لديهم إعفاء من مصروفات التعليم.

- 93% من مستفيدي تكافل وكرامة لديهم بطاقات تموين.

- 40% من مستفيدي تكافل وكرامة لديهم بطاقات خدمات متكاملة للأشخاص ذوي الإعاقة.

- 76% من مستفيدي تكافل وكرامة يتلقون خدمات الألف يوم.

- مليونا من مستفيدي تكافل وكرامة يتلقون دروس محو الأمية في الفئة العمرية من 15 إلى 49 عاما.

- 2.2 مليون من مستفيدي تكافل وكرامة يتلقون برامج الصحة الإنجابية و2 كفاية.