الاستعلام بالرقم القومي تكافل وكرامة 2024.. اعرف موقفك من الصرف

يعد معاش تكافل وكرامة من أكثر الأشياء التي يهتم بها مستحقو ذلك المعاش، ومع قرب موعد صرف المعاش كل شهر، يبدأ المشتركون به في الاستعلام بالرقم القومي تكافل وكرامة 2024، حتى يتمكنوا من معرفة الحالة الخاصة بهم، والتأكد من إمكانية صرفهم للمعاش الخاص بهم.

وتتيح وزارة التضامن الاجتماعي للمواطنين فرصة الاستعلام بالرقم القومي تكافل وكرامة 2024 من خلال الموقع الرسمي الخاص بها، عن طريق الرقم القومي الخاص بصاحب البطاقة، ونوضح من خلال هذا التقرير كيفية الاستعلام عن معاش تكافل وكرامة بالرقم القومي، كالتالي:

الاستعلام بالرقم القومي تكافل وكرامة 2024

- يقوم الراغب في الاستعلام بالرقم القومي تكافل وكرامة 2024 بالدخول إلى الموقع الرسمي الذي خصصته وزارة التضامن الاجتماعي للاستعلام عن تكافل وكرامة من هنـــــــــــــــــا.

- بعدها يقوم الراغب في الاستعلام بإدخال الرقم القومي الخاص به في الخانة المخصصة لذلك.

- بعد إدخال الرقم القومي يتم الضغط على أيقونة استعلام، حتى تظهر حالة المعاش الخاص بالراغب في الاستعلام.

- بعد ذلك تظهر أمام المستعلم حالة المعاش الخاص به.

خطوات تقديم شكوى تكافل وكرامة

- يقوم الراغب في تقديم شكوى تكافل وكرامة بالدخول للموقع نفسه السالف ذكره.

- ثم يتم إدخال الرقم القومي الخاص بصاحب المعاش في الخانة المخصصة لذلك.

- ثم يتم الضغط على تقديم شكوى.

- وبعد ذلك يقوم الراغب في تقديم الشكوى بكتابة الشكوى الخاصة به، ثم الضغط على تسجيل ليتم إرسالها وتسجيلها على قاعدة بيانات الوزارة.