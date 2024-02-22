فوز طالب ابتدائي بالمركز الأول في «المبتكر الصغير» بكفر الشيخ

أعلن اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، فوز عمر فتحي محمد العزبي، طالب بمدرسة سعد زغلول الابتدائية، بمديرية التربية والتعليم بكفر الشيخ، بالمركز الأول في المسابقة القومية للمبتكر الصغير للمرحلة الابتدائية

وأجريت المسابقة على مستوى الجمهورية، للمراحل الثلاث «الابتدائية، والإعدادية، والثانوية» للعام الدراسى 2023 - 2024، ويُنظمها الاتحاد العام لطلاب مدارس الجمهورية تحت شعار «الاتحادات الطلابية والذكاء الاصطناعي»، مقدماً التهنئة للطفل ولأسرته ومشرفيه.

إعداد جيل قادر على التعلم والابتكار

وأكد محمد عبد الله، وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ، أنّ المسابقة تأتي انطلاقًا من حرص الوزارة على إعداد جيل قادر على التعلم والابتكار والإبداع والبحث العلمي بما يسهم في تحقيق الأهداف التنموية، ومواكبة تحديات المستقبل، وفي إطار رؤية الوزارة لتعزيز الإبداع والتفكير الإبداعي بين الطلاب.

وأوضح «عبد الله»، أنّ الطلاب يشتركون في تلك المسابقة بأفكار ومشاريع في مجالات متنوعة قابلة للتنفيذ الفعلي من واقع المقررات الدراسية أو موضوعات أخرى لكل مرحلة على أساس علمي، وأنّ موضوعات المسابقة تضمنت للمرحلة الابتدائية ابتكار وسيلة أو إيجاد مصادر بديلة لترشيد استهلاك المياه، أما بالنسبة للمرحلة الإعدادية وتتضمن تصميم مشروع لترشيد الطاقة الكهربية، وابتكار جديد لحل مشكلات بيئية مجتمعية، وفيما يتعلق بالمرحلة الثانوية وتتضمن تطبيقات الذكاء الاصطناعي في مجالات «الطب، والصناعة، والبيئة».

شروط «المسابقة القومية للمبتكر الصغير»

وأشار إلى أنّ شروط المسابقة هي ألا يكون قد سبق حصول المشروع المقدم على أي مركز في مسابقات أخرى، وأنّ يكون قائمًا على عمل فردي لا يشترك فيه أكثر من طالب، وتعتمد فكرة العمل المقدم على الابتكار والتجديد، وأنّ يكون قابلًا للتطبيق وذو جدوى اقتصادية، وأنّ تكون خامات المشروع متوفرة في البيئة، وأنّ يُقدم المشروع مكتوب ورقياً مع تصميم «رسم كروكي»، للعمل موضح بها اسم ونوع المشروع مرفق به تقرير مفصل عن الفكرة العلمية، ولديه الوعي بمبادئ وأهداف الاتحادات الطلابية.