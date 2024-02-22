اللاعبة المصرية لانا فتح الله تفوز بالمركز الأول للناشئات تحت 13 سنة ببطولة فرنسا المفتوحة

فازت اللاعبة المصرية لانا فتح الله بالمركز الأول للناشئات تحت 13 سنة ببطولة فرنسا المفتوحة للاسكواش فى نسختها التاسعة والعشرين والتى أقيمت بفرنسا.

وحققت اللاعبة انجازا رياضيا بتحقيقها المركز الثالث على مستوى أوروبا فى لعبة الإسكواش.

واستطاعت اللاعبة اقتناص الفوز من منافستها اليسا جروسي بشكل ساحق، حيث جاءت النتيجة ثلاثة مقابل لا شئ لصالحها.

وأعربت اللاعبة المصرية لانا فتح الله عن سعادتها بالفوز في لعبة الاسكواش، واقتناصها المركز الأول، حيث قالت انها شعرت بتحدي كبير في بداية الماتش مع غريمتها اليسا جروسي ولكن في الجزء الثاني منه اتبعت نصائح مدربها الذي شجعها كثيرا واستطاعت الفوز.

وأكدت لانا فتح الله أنها لم تكن تتوقع الفوز بهذا الشكل، موضحة أن أدائها بدأ في التحسن تدريجيا في الجزء الثاني من المبارة الي أن استطاعت تحقيق الفوز وشعرت بسعادة غامرة بعد فوزها غير المتوقع، موضحة انها تأمل في تحقيق النجاح والفوز دوما.

وكانت اللاعبة المصرية لانا فتح الله قد حققت انجازا كبيرا بحصولها سابقا على المركز الحادى عشر ببطولة الاسكواش التى أقيمت فى هولندا المفتوحة للناشئات تحت 13 عام، وذلك فى أول مشاركة دولية لها عام 2022.

وتعد اللاعبة لانا فتح الله من المواهب المصرية المميزة فى لعبة الإسكواش للناشئين، ويشهد لها مدربيها بالكفاءة والالتزام والتفوق، ويتنبؤن لها بالتوهج مستقبلا على المستوى الاحترافي للعبة، وسبق وحققت إنجازات رياضية فى لعبة الإسكواش.