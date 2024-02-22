«الصحة» تناقش تحديات ميكنة منظومة التأمين الصحي واختبارات جودة المنشآت

ترأست وزارة الصحة اللجنة التنسيقية لمنظومة التأمين الصحي الشامل اجتماعًا بحضور الدكتور محمد معيط، وزير المالية ورئيس مجلس إدارة هيئة التأمين الصحي الشامل، لمناقشة آخر مستجدات عمل اللجنة.

تناول التحديات التي تواجه ميكنة منظومة التأمين الصحي

وأوضح الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن الاجتماع تناول التحديات التي تواجه ميكنة منظومة التأمين الصحي وطرق تذليل تلك العقبات، وآخر المستجدات الخاصة بالأنشطة الجارية للمشروع ومنها «البنية التحتية، ومراكز الاتصال، واختبارات الجودة للمنشآت، وآخر مستجدات الربط على الكارت الموحد لتقديم الخدمات الحكومية ومنها التأمين الصحي الشامل»، داعيًا إلى خلق بيئة جاذبة لكل شركاء التنمية.

حوكمة البيانات الخاصة بالمشتركين في المنظومة

وأشار إلى أنَّ الاجتماع ناقش حوكمة البيانات الخاصة بالمشتركين في المنظومة بين الجهات المعنية، وآليات التشغيل والدعم الفني المستحدثة، بالإضافة الى القنوات الرقمية والتكنولوجية للتواصل مع المواطنين، والعمل على تطوير خدمات الحجز والرد الآلي من خلال تطبيق واتس آب، وتسخير جميع الإمكانات لتلبية الاحتياجات الخاصة بالدعم التكنولوجي للمنظومة، ونجاح تطبيقها.

وأضاف أنَّ اللجنة التنسيقية لمنظومة التأمين الصحي الشامل أكدت أهمية التنسيق مع الجهات المعنية لتسريع وتيرة انضمام المواطنين إلي منظومة التأمين الصحي الشامل، والاستعداد للمرحلة الثانية طبقا للدراسات الاكتوارية.

فيما أشاد الدكتور محمد معيط وزير المالية، رئيس مجلس إدارة هيئة التامين الصحي الشامل، بجودة الخدمات الصحية التي تقدمها منظومة التأمين الصحي الشامل، وبوتيرة التطوير التي تعمل علي رفع كفاءة المنظومة الصحية في مصر، بما فيها البنية التحتية و جاهزية المستشفيات ووحدات الرعاية الصحية، والكوادر البشرية، مشيرا الى ضرورة انعقاد اللجنة بشكل دوري، والعمل علي كل ماهو جاذب للقطاع الخاص.

حضر الاجتماع اللواء جمال عوض رئيس هيئة التأمينات الاجتماعية، والدكتور خالد العطار، نائب وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والدكتور أحمد السبكي، رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية والدكتور أحمد طه رئيس الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية، والدكتور أمير التلواني المدير التنفيذي للهيئة العامة للرعاية الصحية، ومي فريد المدير التنفيذي للهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، والدكتور حسام البساطي المدير التنفيذي للهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية، والأستاذ عمرو عبدالفتاح رئيس الإدارة المركزية وموازنات الصحة بقطاع التنمية البشرية بوزارة المالية.