«فصل من المدرسة وخصم درجات».. «التعليم» توجه تحذيرا مهما لجميع الطلاب

وجهت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، تحذيرا عاجلا، لطلاب المدارس بجميع المراحل التعليمية والصفوف الدراسية، من حيازة التليفون المحمول خلال اليوم الدراسي، محذرا أنه سيجرى تطبيق لائحة الانضباط المدرسي، والذي تصل فيه العقوبة للفصل من المدرسة، وخصم درجات السلوك والتحفظ على جهاز المحمول.

تحذير عاجل من حيازة التليفون المحمول

وطالبت الوزارة من المديريات التعليمية بتنفيذ الكتاب الدوري الصادر من وزير التربية والتعليم بحظر التليفون المحمول مع الطلاب أثناء العملية التعليمية بكل المدارس، ومتابعة تنفيذ القرار، مع تطبيق الأحكام المقررة بموجب المادة 21 المخالفة رقم 3 من القرار الوزاري لسنة 2023 بإصدار لائحة النظام والانضباط المدرسي.

الفصل من المدرسة وخصم الدرجات

وحددت لائحة الانضباط المدرسي بمرحلة التعليم ما قبل الجامعي، والمعتمدة من وزير التربية والتعليم، عقوبة حيازة وإساءة استخدام الأجهزة التي تعوق العمل بالمدرسة طبقا لنظام إدارة الفصل «التليفون المحمول والحواسب المحمولة وغيرها»، والإجراءات التي يجرى اتخاذها مع الطلاب والمعالجات، وتتضمن التالي:

- المعالجة الأولى: أخذ تعهد كتابي على الطالب، وإخطار ولي الأمر، والتحفظ على الجهاز إلى نهاية اليوم الدراسي، واستعداء ولي الأمر وأخذ تعهد كتابي عليه بعدم تكرار المخالفة.

- المعالجة الثانية: عرض الطالب على لجنة الحماية المدرسية لاتخاذ القرار بتخفيض درجة السلوك، بنسبة لا تجاوز 15% والتحفظ علي الجهاز حتى نهاية الفصل الدراسي مع إخطار ولي الأمر.

- المعالجة الثالثة: عرض حالة الطالب على لجنة الحماية المدرسية، لاتخاذ القرار بفصل الطالب لمده لا تجاوز ثلاثة أيام، والتحفظ علي الجهاز حتي نهاية العام الدراسي، مع أخطار ولي الأمر، وفي حالة تكرار المخالفة تعرض حالة الطالب علي لجنة الحماية الفرعية بالإدارة التعليمية لاتخاذ القرار بفصل الطالب لمدة لا تجاوز سبعة أيام، والتحفظ على الجهاز حتى نهاية العام الدراسي مع إخطار ولي الأمر.