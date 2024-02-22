إجراءات «التعليم» لمكافحة الغش بامتحانات الثانوية العامة 2024.. «عصا إلكترونية»

أكّد مصدر مسئول بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أن الوزارة اتخذت إجراءاتها لامتحانات الثانوية العامة 2024، مبكراً هذا العام، وذلك من اختيار رؤساء للجان مبكرًا هذا العام، لتدريبهم جيداً على إجراءات العمل داخل اللجان وسير الامتحانات ومكافحة الغش الإلكتروني قبل امتحانات الثانوية العامة بوقت كاف.

امتحانات الثانوية العامة 2024

وأضاف المصدر لـ«الوطن» أنَّه سيجرى تدريب رؤساء اللجان امتحانات الثانوية العامة 2024 على مكافحة الغش ومراجعة صلاحية العصا الإلكترونية بالإضافة إلي مراجعة كاميرات المراقبة بلجان امتحانات الثانوية العامة.

ولفت المصدر إلى أنَّ الوزارة لديها استعدادات خاصة بمكافحة الغش لن تعلن عنها حتى لا يتخذ بعض الطلاب تدابير احترازية ضدها، مشيرًا إلى أنَّ هناك إجراءات سرية سيتمّ من خلالها رصد كل من يحاولون الغش ولكن لن يِفصح عنها لا حاليا ولا خلال فترة الامتحانات.

وحددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني موعد عقد امتحانات الثانوية العامة 2024 الدور الأول يوم 22 يونيو، فيما تبدأ امتحانات الدور الثاني من يوم 28 أغسطس، مشيرا إلى أنَّه سيجرى عقد الامتحان ورقياً بنفس ضوابط وآليات العام الماضي.