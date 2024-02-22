«البحوث الفلكية» تكشف موعد رؤية هلال رمضان 2024.. كم عدد أيام شعبان؟

أعلن المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، استطلاع هلال رمضان 2024، يوم 29 شعبان، الموافق 10 مارس المقبل، موضحا أن عدد أيام شهر شعبان ستكون 29 يوما، على أن يكون أول أيام غرة رمضان الاثنين المقبل، الموافق 11 مارس.

موعد استطلاع هلال رمضان 2024

وأوضح رئيس المعهد أنه بعد حدوث الاقتران الساعة 11:02 صباحا، سيولد هلال رمضان، وذلك حسب التوقيت المحلي لمدينة القاهرة، مشيرا إلى أن الهلال الجديد يبقى لمدة 12 دقيقة، وذلك بعد غروب شمس يوم الرؤية في مكة، وفي القاهرة 14 دقيقة، لافتا إلى أن الرأي النهائي لموعد شهر رمضان 2024 يكون لدار الإفتاء المصرية بعد استطلاع هلال الشهر.

جهات استطلاع رؤية هلال رمضان

وأشار إلى أن رؤية هلال رمضان 2024 تجرى بالتنسيق بين دار الإقتاء المصرية والمعهد القومي للبحوث الفلكية وهيئة المساحة في المحافظات الحدودية، وأعلى قمم الجبال وبعيدا عن العمران والإضاءة ومصافي البترول والمصانع.