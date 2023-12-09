«الإفتاء» تستطلع هلال جمادى الآخر الأربعاء.. اعرف موعد رمضان 2024

تستطلع دار الإفتاء المصرية موعد استطلاع هلال شهر جمادي الآخر وفقا للتقويم الهجري 1445 يوم الأربعاء المقبل، وقال بعض العلماء إنه سمى بهذا الاسم لأنه كان يتجمد كل شيء فيه من شدة البرد القارس.

موعد شهر رمضان 2024

وحول تساؤلات الكثيرين عن موعد بداية شهر رمضان المبارك 2024, كشفت الحسابات الفلكية من خلال معمل أبحاث الشمس بالمعهد القومى للبحوث الفلكية، بأن اول أيام الشهر الكريم ستكون يوم 11 مارس والذي سيوافق يوم الأثنين.

وبخصوص موعد شهر رمضان المبارك 2024, فإنه يتبقى وفقا للحسابات الفلكية 93 يوما على بداية الشهر الكريم، الذي يعتبرا المسلمون شهر الفرحة والسعادة وغفران الذنوب، فضلا عن الروحانيات التي يشعر بها المسلم من اداء للصوات الخمس وصلاة التراويح.

كما ذكرت الحسابات الفلكية التي أعدها معمل الأبحاث التابع للمعهد القومي للبحوث الفلكية بأن شهر جمادي الأخرة يكون وفقت للحسابات الفلكية يوم 2023/12/14.

موعد اول ايام جمادي الآخر 2022

وكانت قد أعلنت دار الإفتاء المصرية في عام 2022 أن يوم الأحد الموافق الخامس والعشرين من شهر ديسمبر 2022 كان أول أيام شهر جمادى الآخرة لعام ألف وأربعمائة وأربعة