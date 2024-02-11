موعد العيد الكبير 2024.. الحسابات الفلكية تكشف

كشف الدكتور جاد القاضي، رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية التابع لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، موعد العيد الكببر 2024 «عيد الأضحى 2024»، وذلك وفقا للحسابات الفلكية التي أعدها المعهد، موضحا أن هلال شهر ذي الحجة سيولد مباشرة بعد حدوث الاقتران في تمام الساعة 2:39 ظهراً بتوقيت القاهرة المحلي يوم الخميس 29 من ذي القعدة 1445هـ الموافق 6 يونيو 2024م.

الهلال الجديد سيبقى في سماء مكة المكرمة لمدة 11 دقيقة

وأوضح رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن الهلال الجديد سيبقى في سماء مكة المكرمة لمدة 11 دقيقة، وفي القاهرة لمدة 18 دقيقة بعد غروب شمس ذلك اليوم (يوم الرؤية)، وفي محافظات جمهورية مصر العربية يبقى الهلال الجديد في سمائها لمدد تتراوح بين 12 - 20 دقيقة، أما في العواصم والمدن العربية والإسلامية فيبقى الهلال الجديد بعد غروب شمس ذلك اليوم لمدد تتراوح بين 1-28 دقيقة، فيما عدا كوالالمبور وجاكرتا، حيث يغرب القمر فيهما قبل غروب الشمس بـ9 و14 دقيقة على الترتيب، وبذلك تكون غرة شهر ذي الحجة 1445 هـ فلكياً سيكون يوم الجمعة الموافق 7 يونيو المقبل، وتكون وقفة عرفات لعام 1445هـ فلكياً يوم السبت 15 يونيو المقبل، على أن يكون موعد العيد الكبير 2024 وهو عيد الأضحى المبارك لعام 1445هـ فلكياً يوم الأحد الموافق 16 يونيو 2024.