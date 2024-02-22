جدول امتحانات الصفوف الرابع والخامس والسادس الابتدائي الأزهرية بكفر الشيخ

أعلنت الإدارة المركزية لمنطقة كفر الشيخ الأزهرية، جدول امتحانات شهر فبراير للصفوف الرابع والخامس والسادس الابتدائي الأزهري، للفصل الدراسي الثاني عن العام الدراسي 2023 - 2024، وذلك بإشراف الدكتور عبد الناصر شهاوي، رئيس الإدارة المركزية لمنطقة كفر الشيخ الأزهرية.

جدول امتحانات «الابتدائي الأزهري»

ووفق ما أعلنته المنطقة الأزهرية، فإنّه من المقرر البدء في امتحانات شهر فبراير 2024 لصفوف الرابع والخامس والسادس الابتدائي الأزهري، الخميس المقبل حتى 7 مارس 2024.

- الخميس 29 فبراير: مادة «القرآن الكريم».

- الأحد 3 مارس: مادتا «اللغة العربية والخط والإملاء، والتربية الإسلامية».

- الاثنين 4 مارس: مادتا «الرياضيات، وتكنولوجيا المعلومات».

- الثلاثاء 5 مارس: مادتا «الدراسات الاجتماعية، والعلوم».

- الأربعاء 6 مارس: مادتا «اللغة الإنجليزية، والمهارات المهنية».

- الخميس 7 مارس: مادة «المستوى الرفيع للصفين الرابع والخامس فقط - المعاهد النموذجية والخاصة».

تعليمات امتحانات شهر فبراير

ووضعت منطقة كفر الشيخ الأزهرية، عدة تعليمات عامة لامتحانات شهر فبراير للصفوف الرابع والخامس والسادس الابتدائي الأزهري، وهي كالتالي:

1- يكون زمن الامتحان فترة واحدة لجميع المواد عدا «القرآن الكريم»، مدة الامتحانات فترتين دراسيتين.

2- بالنسبة للصفين الرابع والخامس الابتدائي الأزهري، توضع الامتحانات عن طريق مُعلم المادة بالمعهد، وبإشراف شيخ المعهد وموجه المادة بالإدارة وباعتماد مدير الإدارة.

3- بالنسبة للصف السادس الابتدائي الأزهري، توضع الامتحانات من قبل المعهد، مع مراعاة مواصفات الورقة الامتحانية الموحدة التي يضعها موجه عام المادة.

وخصص 10 درجات لجميع المواد عدا «القرآن الكريم» 25 درجة لاختبار كل شهر، و5 درجات على المواظبة توضع حسب التعليمات المنظمة لها، و15 درجة للمهام الأدائية وتُمتحن في موعد يصدر به تعليمات لاحقة، و60 درجة لنهاية الفصل الدراسي.

4- تُشكل لجنة النظام والمراقبة بالمعهد ويُحفظ قرار التشكيل بالمعهد، ويراعى عند امتحان الصف السادس الابتدائي الأزهري، أنّ يكون الملاحظين من مُعلمي الصفوف الأخرى بالمعهد، على أنّ يتم الالتزام بكافة الإجراءات الاحترازية والأمنية.