بايدن يصف بوتين بـ«المجنون» خلال حديثه عن المناخ

وصف الرئيس الأمريكي جو بايدن نظيره الروسي فلاديمير بوتين في حملة لجمع التبرعات في سان فرانسيسكو بأنَّه «مجنون»، قائلًا: «لدينا S.O.B مجنون، ذلك الرجل بوتين وآخرون، وعلينا دائمًا أن نشعر بالقلق بشأن نشوب صراع نووي».

بايدن: لدينا أشخاص مجنونون مثل بوتين وآخرين

ووفقا لجريدة «ذا جاريان»، كان بايدن يتحدث عن تغير المناخ عندما قال: «لدينا أشخاص مجنونون مثل بوتين وآخرين، ويتعين علينا دائمًا أن نقلق بشأن الصراع النووي، لكن التهديد الوجودي للبشرية هو المناخ».

بايدن يسب مراسل «فوكس نيوز» بسبب التضخم

وتعد هذه ليست الواقعة الأولى لـ الرئيس الأمريكي، إذ قال لفظًا خارجًا في يناير 2022، حين سب مراسل «فوكس نيوز» في البيت الأبيض، بعد سؤال عن حالة التضخم التي تشهدها الولايات المتحدة، وإن كان هذا التضخم بسبب سياسات واشنطن.

جدير بالذكر أنَّه جرى تقديم بايدن في حفل جمع التبرعات أمس من جانب رجل الأعمال الأمريكي جون دوير، وتحدث بايدن لمدة 16 دقيقة، وشكر رئيسة مجلس النواب السابقة نانسي بيلوسي التي حضرت حفل جمع التبرعات. قائلًا «أفضل رئيسة لمجلس النواب على ما أعتقد، الحمد لله أنها كانت إلى جانبنا في الغالب»، بحسب ما ذكره الصحفيين الموجودين في الغرفة.