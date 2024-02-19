أستاذ قانون دولي: «بايدن» فشل في حفظ الأمن بالشرق الأوسط

قال جبريال صوما أستاذ القانون الدولي وعضو المجلس الاستشاري للرئيس السابق ترامب، إن سياسة الرئيس الأمريكي جو بايدن تجاه الشرق الأوسط، أثبتت أنه فشل في حفظ الأمن والسلم بالمنطقة.

السلام العالمي في وجود ترامب بالبيت الأبيض

وأضاف «صوما» خلال حديثه عبر سكايب مع الإعلامية شيماء الكردي في برنامج «مطروح للنقاش» المذاع على شاشة «القاهرة الإخبارية»، أنه عندما كان الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب في البيت الأبيض، كان هناك سلام عالمي، مواصلا: «علاقتنا مع روسيا كانت جيدة وأوكرانيا لم تكن موضع بحث واضطراب في أوروبا، كذلك علاقة الولايات المتحدة مع الصين كانت جيدة جدا، إذ أن الرئيس الصيني كان ضيفا لترامب في فلوريدا والعكس صحيح».

اقتراح ترامب الخاص بغزة

وتابع أنه على صعيد الشرق الأوسط، قدم الرئيس الأمريكي السابق ترامب، اقتراحًا وُصف فيما بعد بصفقة القرن: مضيفًا: «سافرت لإسرائيل لشرح هذا الاقتراح للفلسطينيين والدولة الإسرائيلية والأردنيين، ولكن للأسف لم يمر هذا المشروع على الرغم من أنه كان بإمكانه أن يجعل من غزة، واحة من أجمل دول العالم».

ولفت إلى أن هذا الاقتراح كان يهدف إلى بناء مستشفيات ومدارس وجامعات وطرق طويلة وعريضة تُوصل غزة بالضفة الغربية، وبناء جسور ونفق يصل غزة بالضفة، مشيرا إلى أنه كان هناك ميل لترامب لحل المشكلة في الشرق الأوسط بصورة دائمة.