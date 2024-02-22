فصل الكهرباء عن عدة مناطق في الدقهلية لأعمال الصيانة.. 5 ساعات يوميا

أعلن الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، فصل التيار الكهربائي عن بعض المناطق، بداية من السبت المقبل حتى الخميس 29 فبراير، بسبب أعمال صيانة الأعطال، لمدة 5 ساعات يوميا.

وأشار إلى أنه يجري فصل الكهرباء بناءً على إخطار شركة شمال الدلتا لتوزيع الكهرباء، من الساعة 9 صباحًا حتى الثانية مساءً، لمدة أسبوع في بعض مناطق الدقهلية.

سبب فصل التيار الكهربائي في بعض مناطق الدقهلية

وأكد فصل التيار عن عدد من الأماكن بنطاق حي غرب المنصورة، لإجراء أعمال الصيانة بالمحولات وفقًا لبرنامج الصيانة للحفاظ على جودة التغذية الكهربائية للمشتركين.

أماكن قطع التيار الكهربائي بالدقهلية

- السبت 24 فبراير

- شارع السلخانة

- شارع السيد سليم من محمد فتحي شارع منتصر

- شارع البدالة - الثانوية من الجلاء

الأحد 25 فبراير

- منطقة شارع السلخانة من الشيخ حسانين

- شارع محمد فتحي

- شارع الجلاء ( من بوابة الجلاء إلى ميدان مشعل )

- خلف مساكن الجلاء

الاثنين 26 فبراير

- شارع محمد فتحي

- سوق ستوتة

- شارع السيد سليم من محمد فتحي - شارع الجلاء

من بوابة الجلاء إلى ميدان مشعل

- خلف مساكن الجلاء

الثلاثاء 27 فبراير

- منطقة شارع سكة سندوب

- ميدان الشيخ حسانين

- شارع ستوتة من محمد فتحي

- شارع منتصر

- شارع البدالة

- شارع الثانوية من الجلاء

الأربعاء 28 فبراير

- شارع السلخانة

- شارع السيد سليم من محمد فتحي - شارع منتصر

- شارع البدالة

- شارع الثانوية من الجلاء

الخميس 29 فبراير

ا- شارع سكة سندوب

- ميدان مشعل

- شارع الجلاء

- شارع منتصر

- شارع البدالة

- شارع الثانوية من الجلاء .