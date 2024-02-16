أماكن قطع الكهرباء لمدة أسبوع بحي غرب المنصورة.. اعرف المواعيد

أعلن أحمد عبد العظيم رئيس حي غرب المنصورة، عن تلقي إخطار من شركة شمال الدلتا لتوزيع الكهرباء بقطع التيار بداية من غدا السبت حتى الخميس بسبب القيام ببعض الأعمال.

قطع الكهرباء بسبب اعمال صيانة بالدقهلية

وأشار «عبد العظيم»، إلى أن شركة الكهرباء تتولى قطع التيار لمدة أسبوع من 9 صباحاً حتى 2 ظهراً، بسبب القيام ببعض أعمال الصيانة.

المناطق المتأثرة بقطع التيار الكهربائي

وأضاف إلى أن المناطق المتأثرة بمحافظة الدقهلية لإجراء أعمال الصيانة كالآتي:

- السبت 17-2-2024 «شارع السلخانة - شارع السيد سليم من محمد فتحى «شارع منتصر - شارع البدالة - الثانوية من الجلاء».

- يوم الأحد 18-2-2024 المناطق المتأثرة لانقطاع التيار منطقة شارع السلخانة من الشيخ حسانين - شارع محمد فتحى - شارع الجلاء من بوابة الجلاء إلى ميدان مشعل - خلف مساكن الجلاء

- الإثنين 19-2-2024 المناطق المتأثرة لانقطاع التيار شارع محمد فتحى - سوق ستوتة - شارع السيد سليم من محمد فتحى - شارع الجلاء من بوابة الجلاء إلى ميدان مشعل - خلف مساكن الجلاء

- الثلاثاء 20-2- 2024 المناطق المتاثرة لانقطاع التيار منطقة شارع سكة سندوب - ميدان الشيخ حسانين - شارع ستوتة من محمد فتحى - شارع منتصر - شارع البدالة - شارع الثانوية من الجلاء

- الأربعاء الموافق 21-2-2024 المناطق المتأثرة لانقطاع التيار منطقة شارع السلخانة - شارع السيد سليم من محمد فتحى - شارع منتصر - شارع البدالة - شارع الثانوية من الجلاء

- يوم الخميس الموافق 22-2-2024 المناطق المتاثرة بانقطاع التيار منطقة شارع سكة سندوب - ميدان مشعل - شارع الجلاء - شارع منتصر - شارع البدالة - شارع الثانوية من الجلاء.