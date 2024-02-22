كيف يربي الأرمل أبنائه؟.. طريقة خالد النبوي في مسلسل إمبراطورية ميم

مسلسل إمبراطورية ميم، عن قصة الكاتب الراحل إحسان عبد القدوس، ضمن المجموعة القصصية «بنت السلطان»، ويخوض من خلاله الفنان خالد النبوي سباق دراما رمضان، من إنتاج الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، إذ تدور أحداثه حول مختار أبو المجد الذي يعيش مع أبنائه الـ6 في مراحل عمرية مختلفة، وبعد وفاة زوجتة يواجه مشكلات عديدة، يسعى إلى حلها خلال الأحداث، وأثار البرومو التشويقي للمسلسل سؤال: كيف يتعامل ويتحمل الأرمل تربية الأبناء؟

مسلسل إمبراطورية ميم

وجبة عائلية درامية كوميدية دسمة يقدمها خالد النبوي، المعروف بدقة اختياره للأعمال التي يقدمها، وأن تكون ذات رسالة للجمهور وتعالج قضايا اجتماعية شائكة، إذ استحوذ برومو مسلسل إمبراطورية ميم على إعجاب الجميع، خاصة طريقة تعامله مع أبنائة، وتولي رعايتهم وتربيتهم وتحمل كل مسؤولياتهم، إذ يتناول العمل على مدار حلقاته كيفية تربية الأبناء والتعامل معهم في غياب الأم.

كيف يربي الأب الأرمل أبنائه؟

يقدم خالد النبوي، خلال أحداث المسلسل دور الأب مختار أبو المجد ، ويتحدث مع أبنائه دومًا بالحكمة ويتبع أساليب مختلفة في التعامل معهم، وفقا لما كشفه البرومو التشويقي للعمل، واتفقت معه الدكتورة إيناس علي، أخصائية الصحة النفسية والإرشاد الأسري، خلال حديثها لـ«الوطن»، عن تربية الأرمل لأبنائه، إذ تقول: «لما بتحتم الظروف عدم وجود الأم، الموقف الأب بيحسه صعب، لكن في أساليب بنقدمها بتبقى عبارة عن نقط دايمًا الأولاد محتاجينها في حياتهم».

وتلك النقاط تتمثل في التالي:

- الاعتناء الجسدي والصحي بالأبناء أولى الأشياء الواجب أن يهتم بها الأب.

- تحسين الصحة النفسية باستمرار، من خلال تحديد ما يقدمه لأولاده لإسعادهم، لبناء نفسية سليمة.

- التربية بالثوابت بما يتوافق مع الحلال والحرام.

- اتباع أسلوب الثناء على الأفعال التي يستحقون عليها المكافأة.

- التحدث دومًا معهم، حتى لا يترك بابا للمشكلات أو أن يشعر الأبناء بالوحدة والبعد عن الأب.

أبناء خالد النبوي في إمبراطورية ميم

وظهر خلال برومو مسلسل إمبراطورية ميم، أن أبناء مختار أبو المجد «خالد النبوي»، في المسسل كالتالي:

- منى، هي الابنة الكبري، وتؤدي دورها الفنانة هاجر السراج.

- مروان، يؤدي دوره الفنان نور النبوي، وهو الابن الأكبر.

- مادي، تقدمها الفنانة مايان السيد.

- مايا، تؤدي دورها الفنانة إلهام صفي الدين.

- مازن يؤدي دوره الفنان آدم وهدان.

- منة، الابنة الأصغر، تقدمها الفنانة منى زاهر.