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رمضان 2024.. إمبراطورية ميم ثالث عمل فني يجمع خالد النبوي وحلا شيحة

كتب:

هبة ياسر
11:01 ص | الأربعاء 21 فبراير 2024
حلا شيحة

حلا شيحة

يجتمع الثنائي خالد النبوي وحلا شيحة من جديد في رمضان 2024 بعد 19 عاما من آخر لقاء جمع بينهما، سواء على شاشتي التليفزيون أو السينما، حيث يلتقيان من جديد وللمرة الثالثة في موسم مسلسلات رمضان 2024، من خلال مسلسل إمبراطورية ميم، المأخوذ عن قصة الأديب إحسان عبدالقدوس.

في رمضان 2024، يجمع مسلسل إمبراطورية ميم، بين الثنائي خالد النبوي وحلا شيحة من جديد، وتدور أحداثه في إطار دراما اجتماعية، ويشارك في البطولة نشوى مصطفى ونور النبوي ومايان السيد وهاجر السراج، سيناريو وحوار محمد سليمان عبدالمالك وإخراج محمد سلامة.

ثنائيات حلا شيحة وخالد النبوي

وتستعرض «الوطن»، أبرز الأعمال التي جمعت بين خالد النبوي وحلا شيحة قبل مسلسل إمبراطورية ميم، سواء في السينما أو التليفزيون:

راجعلك يا إسكندرية 2005

وشارك الثنائي عام 2005 في مسلسل راجعلك يا إسكندرية، وجسدت من خلاله حلا شيحة شخصية «فيرا» الفتاة الألمانية التي عانت عائلتها من الحرب لـ تلتقي بـ خالد النبوي وتتطور العلاقة بينهما، ومن أبطاله حلا شيحة وخالد النبوي ونفين مندور ورشوان توفيق وهو من تأليف محمد الباسوسي وإخراج هاني لاشين.

تايه في أمريكا 2002

ومن أول الأعمال التي تعاون فيها الثنائي معا فيلم «تايه في أمريكا» عام 2002، الذي تدور أحداثه حول شريف المصري الذي ينتحل شخصية عادل للمبيت في منزل أقارب عادل لـ يلتقي بحلا شيحة في المنزل وتبدأ الأحداث، ومن أبطاله خالد النبوي وحلا شيحة وراجية لطفي وإيمان وهو من تأليف تيمور سري وإخراج رافي جرجس.

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