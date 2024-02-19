ناقد فني: اختيارات خالد النبوي جعلته من أهم نجوم الدراما

مؤشرات عديدة تجعل من مسلسل «إمبراطورية ميم» واحدا من أبرز الأعمال الدرامية التي ينتظرها الجمهور في موسم الدراما الرمضانية 2024، بداية من القصة القصيرة المأخوذ عنها المسلسل، والتي تحمل توقيع الكاتب الكبير إحسان عبدالقدوس، بالإضافة إلى وجود الثلاثي المخرج محمد سلامة والكاتب محمد سليمان عبدالمالك والفنان خالد النبوي في تعاونهم الثاني بعد مسلسل «راجعين يا هوى» الذى حقق نجاحا في رمضان 2022.

أشاد الناقد الفني أحمد سعد الدين باختيارات الفنان خالد النبوي في الفترة الأخيرة والتي جعلته واحدا من أبرز الوجوه على الساحة الدرامية، قائلا: «خالد ممثل جيد ينتمي لنهاية جيل الثمانينيات نجح في السينما وقدم أعمالا جيدة، حتى في الدراما استطاع أن يرتقي بنفسه ويتخذ خطوات إلى الإمام، خاصة أنه يحسن اختيار أعماله فحقق نجاح السنوات الماضية في (راجعين يا هوى) و(رسالة الإمام)».

أحمد سعد الدين: قصة «إمبراطورية ميم» يصلح تقديمها أكثر من مرة

وقال سعد الدين، في تصريحات لـ«الوطن»، إن قصة «إمبراطورية ميم» للكاتب إحسان عبدالقدوس تحتمل تقديمها أكثر من مرة منذ أن قدمتها الفنانة فاتن حمامة في فيلمها الأيقوني من 50 عاما، موضحا: «العودة إلى الأعمال الأدبية في السينما والدراما في الفترة الأخيرة أمر رائع وجيد، خاصة وأنها قامت منذ بدايتها على الأدب».

وأشار الناقد إلى أن القصة بها بذرة تصلح لتنمو بشكل مختلف في كل مرة وهو ما يتوقف على الكاتب، الذي يأخذ روح الرواية ويبني عليها أحداث بشكل مختلف ونجاح العمل في ذلك الوقت يتوقف على نوعية التناول للقضايا والأفكار التي اختار الكاتب طرحها من خلال المسلسل.