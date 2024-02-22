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رفع 689 حالة إشغال طريق في حملات مكبرة بالبحيرة

كتب:

إحسان شعبان
01:30 م | الخميس 22 فبراير 2024
حملة إزالة الإشغالات في البحيرة

حملة إزالة الإشغالات في البحيرة

نفذت الوحدات المحلية بمدن ومراكز محافظة البحيرة، حملات مكبرة لرفع الإشغالات بالشوارع الرئيسية والفرعية والميادين، وذلك بالتنسيق مع شرطة المرافق.

رفع 689 حالة إشغال طريق

وأسفرت الحملات عن رفع 689 حالة إشغال طريق بين ثابت ومتحرك، وتحرير 40 محضر إشغال عبارة عن 491 حالة بدمنهور ومصادرة مكبري صوت و30 حالة برشيد و60 حالة إشغال طريق مخالف بشبراخيت، و21 حالة وادى النطرون، و75 حالة بالدلنجات، و22 حالة بأبوحمص بالإضافة لتحرير 15 محضرا بأبوحمص و25 محضرا بشبراخيت .

حملة إزالة إشغالات في البحيرة 

ومن جهتها، وجهت الدكتورة نهال بلبع نائب محافظ البحيرة، بضرورة المتابعة المستمرة وتكثيف تلك الحملات، لمنع عودة الإشغالات التي تعوق الحركة المرورية تسهيلًا على المواطنين.

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بقلم إحسان شعبان