سبب وفاة الدكتور هاني الناظر.. معاناة طويلة مع المرض

رحل الطبيب هاني الناظر، تاركا خلفه قصة صراع مع المرض دامت لسنوات، إذ كانت قصته أكثر من مجرد حكاية مرض عانى منه، بل قصة إنسانية ملهمة عن قوة الأمل والإصرار في مواجهة أصعب التحديات، قبل أن يهزمه السرطان.. فما سبب وفاة هاني الناظر وتفاصيل مرضه؟

تقديم استشارات طبية مجانية رغم مرضه

رحلة هاني الناظر الطبيب الشهير، بدأت مع المرض منذ فترة ليست بقصيرة، عندما جرى تشخيصه بمرض السرطان، وخاض الطبيب معركة هذا المرض بكل شجاعة وقوة، وخضع للعلاج الكيميائي والإشعاعي وذلك في صمت كبير، دون أن يكشف عن معاناته، وظل صامدًا من أجل تأدية واجبه نحو مرضاه، وتقديم استشارات طبية مجانية.

نشر رسائل إيجابية عبر صفحته

الطبيب الراحل واجه خلال رحلته مع المرض العديد من التحديات الجسدية والنفسية، لكنه لم يستسلم، وقرر مشاركة تجربته بطريقة إيجابية، بمنشورات عبر صفحته على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث كان ينشر رسائل إيجابية وملهمة لمحاربة السرطان، كما كان يشارك في العديد من الفعاليات والأنشطة التي تهدف إلى دعم مرضى السرطان.

خاض أستاذ الأمراض الجلدية الشهير، رحلة تحدي مع مرض «ليمفومة بيركت»، وهو نوع من أنواع السرطانات الذي أصاب الجهاز الليمفاوي في مايو 2023، واجه الناظر أعراضا غريبة، فخضع للفحوصات الطبية التي كشفت عن إصابته بـ«ليمفومة بيركت»، بحسب تصريحات سابقه لابنه محمد الناظر.