أعلن شادي إمام، مدير مركز الدكتور هاني الناظر، وفاة طبيب الجلدية الشهير بعد صراع مع المرض.

وأوضح «إمام» لـ«الوطن»، أن الدكتور هاني الناظر توفي اليوم، بعدما تدهورت حالته الصحية في الفترة الأخيرة، خلال خضوعه لجلسات الكيماوي.

موعد ومكان جنازة الدكتور هاني الناظر

وكشف شادي إمام، موعد ومكان جنازة الدكتور هاني الناظر، مؤكدًا أن صلاة الجنازة ستقام عقب صلاة العصر بمسجد المجمع الإسلامي، بجوار مستشفى الشيخ زايد التخصصي، وأن العزاء سوف يقام غدا، دون أن يحدد التوقيت.

وأكد الدكتور محمد الناظر طبيب الجلدية، نجل الراحل هاني الناظر، ما قاله إمام، بشأن موعد ومكان الجنازة، متابعا: «سيتم الإعلان عن موعد ومكان العزاء بعد قليل».

ونعى الدكتور محمود صقر، رئيس أكاديمية البحث العلمي السابق، الدكتور هاني الناظر قائلاً: «لا حول ولا قوة إلا بالله سبحان من له الدوام رحم الله أستاذى ومعلمى وصاحب الفضل على بعد الله سبحانه وتعالى وعلى جيل كامل من شباب الباحثين»

وقال: «الإنسان الخلوق الكريم الطبيب هانى الناظر- رئيس المركز القومى للبحوث الأسبق يرحل الطيبون تباعا اللهم الحقنا بهم فى دار الحق على خير…لا إله إلا الله محمد رسول الله».