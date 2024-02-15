تدهور الحالة الصحية للدكتور هاني الناظر.. وابنه: يحتاج للدعاء

لا يزال الدكتور هاني الناظر، رئيس المركز القومي للبحوث سابقًا، يصارع مرض السرطان الذي أُصيب به منذ عدة أشهر، إذ تشهد حالته الصحية اضطرابا بين استقرار وتدهور، ربما بسبب جلسات الكيماوي التي لم يقوَ عليها، أو لشراسة المرض ونوعه النادر وتقدم العمر، لكن تظل حالته الصحية محط اهتمامات متابعيه.

تدهور حالة الدكتور هاني الناظر بسبب السرطان

وشارك الدكتور محمد الناظر، نجل الدكتور هاني الناظر، خبرًا حزينًا لمتابعيه وجمهوره، إذ أعلن تدهور حالته الصحية بسبب السرطان، عقب فترة طويلة، عاود فيها تلقيه أسئلة متابعيه، ويرد عليها كعادته خلال تلقيه العلاج.

ودون «الناظر» عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»: «دكتور هاني للأسف بعد ما كان اتحسن جدًا، حالته تدهورت جدًا، محتاجين دعاكم».

تدهور شديد في حالة الدكتور هاني الناظر

وكشف شادي إمام، مدير مكتب الدكتور هاني الناظر، تدهور حالته الصحية، مدونًا: «للأسف تدهورت الحالة الصحية للأب الغالي، الدكتور هاني الناظر».

متابعًا: «اللهم بحق الأيام المباركة، أنّ تشفي عبدك الدكتور هاني الناظر، نسألكم الدعاء جميعًا، فلن ننسي أنّ الدعاء يغير القدر، اللهم بكل اسم من أسمائك الحسنى أنّ تشفي أبي هاني الناظر».

هاني الناظر: أتلقى العلاج برضاء تام

وكان الدكتور هاني الناظر، قد صرح لـ«الوطن» مؤخرًا، أنه مر بحالة صعبة للغاية في بداية تشخيص المرض، لكنه راضِ تمامًا بقضاء الله وقدره، ويتلقى العلاج في أحد المستشفيات، مطالبًا الدعاء من متابعيه.

ويتلقى الدكتور هاني الناظر، جرعات العلاج الكيماوي في أحد المستشفيات، منذ إعلان إصابته بنوع نادر من سرطان الدم في أكتوبر الماضي، لكنه يظهر عبر صفحته على «فيسبوك» كلما سمحت ظروفه الصحية، ليتلقى أسئلة المتابعين ويجيب عليها كما اعتاد.