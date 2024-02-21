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ممثل فرنسا بمحكمة العدل الدولية: استمرار الاحتلال الإسرائيلي يقوض إقامة دولة فلسطينية

كتب:

أحمد العانوسي
04:55 م | الأربعاء 21 فبراير 2024
محكمة العدل الدولية

محكمة العدل الدولية

أكد ممثل فرنسا بمحكمة العدل الدولية، دعم بلاده الثابت لحل الدولتين بما يضمن تطلعات الفلسطينيين لإقامة دولة مستقلة وتحقيق الأمن لإسرائيل، وذلك وفقًا لنبأ عاجل أفادت به قناة القاهرة الإخبارية.

أشار إلى أن حق الفلسطينيين في تقرير المصير لم يعد قضية للنقاش، والمحكمة أكدت عليه في قرارها عام 2004، متابعًا: «استمرار الاحتلال الإسرائيلي وبناء المستوطنات يقوض إقامة دولة فلسطينية».

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