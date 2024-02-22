وزيرة الهجرة تزور الفيوم ضمن مبادرة «مراكب النجاة»

استقبل الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، السفيرة سها جندي، وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج، بمقر الديوان العام، لبدء جولة بالمحافظة، في إطار المبادرة الرئاسية «مراكب النجاة» للحد من مخاطر الهجرة غير الشرعية، جاء ذلك بحضور الدكتور محمد عماد نائب المحافظ، والدكتور محمد التوني معاون محافظ الفيوم، المتحدث الرسمي للمحافظة، ووفد وزارة الهجرة.

تفاصيل زيارة وزيرة الهجرة لمحافظة الفيوم

وقالت وزيرة الهجرة، خلال لقاء المحافظ، أن زيارة محافظة الفيوم تستهدف لقاء أهالي المحافظة للنقاش معهم وتوعيتهم بمخاطر الهجرة غير الشرعية، بجانب تعريفهم بسبل الهجرة الآمنة، حيث تستهدف الوزارة بالتعاون مع وزارات ومؤسسات الدولة المعنية، الحفاظ على أرواح شبابنا من «مراكب الموت» التي تعرض حياتهم للخطر.

محافظ الفيوم: خطة لنشر ثقافة العمل الحر بين الشباب

من جهته، ثمنّ الأنصاري، دور وزارة الهجرة، وما تقدمه لعلاج مسببات الهجرة غير الشرعية وتوفير البدائل الآمنة، بالتعاون بين المؤسسات الحكومية والمجتمع المدني، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، للحد من ظاهرة الهجرة غير الشرعية وتوعية الشباب بالطرق الصحيحة للهجرة الآمنة، سواء للدراسة أو العمل خارج مصر.

وأكد أن محافظة الفيوم تنتهج خطة طموح لنشر ثقافة العمل الحر بين الشباب، والتوسع في تنفيذ المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، التي تسهم بدورها في توفير فرص عمل مناسبة للشباب والقضاء علة ظاهرة الهجرة غير الشرعية ودفع عجلة التنمية بالمحافظة.

وستتضمن الزيارة، تفقد المدرسة الفندقية بقرية دمو إحدى القرى بمركز الفيوم، إضافة إلى تفقد القافلة الطبية لمؤسسة صناع الخير، بجانب زيارة غرفة المركز المصري الألماني للوظائف والهجرة بالفيوم، فضلا عن استعراض أنشطة جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغير ضمن مبادرة «مراكب النجاة»، وبعض النماذج الناجحة من الشباب أصحاب المشروعات.