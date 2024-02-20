التحالف الوطني: خطوط إنتاج جديدة بمركز استدامة للحرف اليدوية في الفيوم

افتتحت مؤسسة صناع الخير للتنمية عضو التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، ومجموعة آي فاينانس للاستثمارات المالية والرقمية، اليوم، توسعات وخطوط إنتاج جديدة بمركز استدامة للحرف اليدوية والتراثية بقرية يوسف الصديق في الفيوم، بهدف مضاعفة فرص العمل التي يتيحها المركز بشكل مباشر للسيدات القرويات المعيلات ومضاعفة فرص العمل التي يتيحها المركز لأهالي القرية والقرى المجاورة بشكل غير مباشر.

وأكد هاني عبدالفتاح الرئيس التنفيذي لمؤسسة صناع الخير، أنّ التعاون مع مجموعة آي فاينانس للاستثمارات المالية والرقمية لتنفيذ التوسعات بمركز استدامة بالفيوم، يأتي في إطار خطط المؤسسة للتوسع في مجالات التمكين الاقتصادي للشرائح الأولى بالرعاية خاصة المرأة المعيلة بالقرى الأشد احتياجا، كما أنّ مركز استدامة بالفيوم واحد من سلسلة مراكز استدامة أنشأتها صناع الخير بعدد من القرى منها نزلة الشوبك بالبدرشين وقرى غرب أسوان بالنوبة بأسوان ومركز استدامة بالمنوفية ومركز استدامة بحنون بالغربية.

وتستهدف المراكز التوسع في إنشاء عدد كبير منها مستقبلا، بهدف دعم تنمية وتمكين المرأة الريفية اقتصاديا واجتماعيا بتوفير دخل كريم لهن وفي الوقت ذاته توطين صناعة الحرف التراثية والمنسوجات وإحياء الحرف التراثية، والمنسوجات اليدوية ودعم الصناعات والمشروعات الصغيرة والمتوسطة وتحسين سبل المعيشة.

التحالف الوطنى

واوضح عبدالفتاح أنّ خطوط الإنتاج التي تم افتتاحها اليوم بمركز استدامة بالفيوم شملت خطوط إنتاج خياطة وتفصيل وتطريز يدوي ومشغولات جلدية طبيعية والمكرمية والخوص والعرجون، فضلا عن إدخال صناعة الكليم بجانب صناعة السجاد اليدوي.

وأوضح عبدالفتاح أنّ فكرة إنشاء مراكز استدامة لتنمية وتمكين المرأة الريفية ولدت مع ظهور الحاجة إلى مشروعات ريادة أعمال ذات طبيعة تواكب توجه الدولة المصرية نحو تحقيق الاستدامة في كل ما يتم التخطيط له وتنفيذه من أعمال على الأرض، وأنّ المركز ومن هذا المنطلق يحقق عدة أهداف ويوفر فرص عمل جيدة لشرائح المرأة الريفية المعيلة، كما يحقق هدفا قوميا كبيرا وهو إحياء الحرف التراثية واليدوية ودعم هذه الصناعة الواعدة، فضلا عن التوجه نحو الصناعات النظيفة بيئيا كثيفة العمالة.

وأشار عبدالفتاح إلى أنّ التعاون بين صناع الخير ومجموعة آي فينانس في تنفيذ خدمات تنموية مستدامة تستهدف التمكين الاقتصادي للشرائح الأولى بالرعاية، سبقها تعاون بين الجانبين وبرعاية كريمة من وزيرة التضامن الاجتماعي في تنمية وتطوير قرية الصفيح بالفيوم والفارسية مركز إسنا بمحافظة الأقصر بإعادة إعمار المنازل المتهالكة في القرية بإجمالي 78 منزلا، كما جرى تسليم عدد من عائلي الأسر الأولى بالرعاية مراكب صيد مجهزة في قرية الفارسية فضلا عن تقديم حزم خدمات طبية متكاملة، وأنّ التعاون بين الجانبين شمل إطلاق مبادرة تكافؤ لدعم طلاب الجامعات التكنولوجية النابغين غير القادرين بمنح دراسية لتغطية مصروفات جامعتهم طول سنوات الدراسة شرط حفاظهم على تفوقهم.

صناع الخير

من جانبها، أوضحت ياسمين راشد، رئيس قطاع التسويق والخدمة المجتمعية بمجموعة آي فاينانس للاستثمارات المالية والرقمية، أنّ الشراكة مع صناع الخير في مضاعفة خطوط الإنتاج بمركز استدامة بدار السلام، يأتي في إطار استراتجية عمل المجموعة من خلال دورها المجتمعي المهم لدعم المرأة الريفية القروية المعيلة وضمن خطط المجموعة للاستثمار الاجتماعي المباشر.