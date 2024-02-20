«تعليم الفيوم» تفتح باب التقدم لمبادرة 1000 مدير مدرسة.. 8 شروط مطلوبة

أعلنت مديرية التربية والتعليم بمحافظة الفيوم، فتح باب التقديم لاختيار الدفعة الثانية من مبادرة 1000 مدير مدرسة من شباب المعلمين، وذلك لتدريبهم وتأهيلهم ليصبحوا مديرين في المدارس، ضمن توجيهات وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، لتطوير منظومة التعليم المصري بصفة عامة، والمعلمين بصفة خاصة، وذلك لاختيار الدفعة الثانية لتدريبهم وتأهيلهم ليصبحوا مديري مدارس.

وكشفت مديرية التربية والتعليم بمحافظة الفيوم، برئاسة الدكتورة أماني قرني، والشروط، والمستندات المطلوبة للتقديم في مسابقة 1000 مدير مدرسة، وآخر موعد للتقديم.

موعد التقديم لمسابقة 1000 مدير مدرسة

وأوضح تعليم الفيوم، موعد التقديم لمسابقة 1000 مدير مدرسة، إذ يجرى تسليم الطلبات باليد في مقر الإدارة التعليمية التابع لها المتقدم، في موعد أقصاه الخميس 22 فبراير الجاري، مشددةً على إنّه لن يتم قبول الطلبات المرسلة بالبريد أو الطلبات الغير مستوفاة.

شروط التقدم لمسابقة 1000 مدير مدرسة

وذكرت مديرية التربية والتعليم في بيانها، إنّ شروط التقديم في مسابقة مبادرة 1000 مدير مدرسة من شباب المعلمين تتضمن الآتي:

أن يتراوح سن التقدم بين 35 وحتى 45 سنة. أن يكون المتقدم يشغل وظيفة وكيل مدرسة. الحصول على تقييم أداء كفء خلال آخر 3 سنوات. ألا يكون المتقدم حصل على أية أحكام تأديبية نهائيًا. أن يكون المتقدم لائق صحيًا، بدنيًا، وذهنيًا، وغير مصاب بأي أمراض مزمنة. أن يكون متمكنًا في مهارات استخدام الإنترنت، والحاسب الآلي، وبرامج ميكروسوفت أوفيس. أن يكون مُلمًا بالاتجاهات المعاصرة في القيادة، ولدية أدوات ورؤية للتطوير الإداري. أن يكون ملبيًا لاحتياجات المجتمع المحلي تربويًا، ويمتلك إتجاهات وقيمًا إيجابية.

الأوراق المطلوبة لمسابقة 1000 مدير مدرسة

وتتضمن الأوراق والمستندات المطلوبة للتقديم في مسابقة 100 مدير مدرسة من شباب المعلمين والتي أعلنتها وزارة التربية والتعليم الآتي:

أصل استمارة التقدم وفق النموذج المرفق بالإضافة إلى 7 صور منه.

صورة طبق الأصل معتمدة من المؤهل الدراسي للمتقدم.

صورة من بطاقة الرقم القومي للمتقدم سارية.

بيان حالة إلكتروني حديث معتمد ومختوم بختم الإدارة التعليمية.

ملخص أحوال يدوي مستخرج من المديرية.

إفادة من جهة العمل بإنّه على رأس العمل في منصب وكيل مدرسة.

بيان بتقارير الكفاءة عن آخر 3 سنوات 2021، و2022، و2023.

إفادة من شؤون العاملين عقوبات بالمديرية بموقف المتقدم من الإحالة إلى المحكمة التأديبية.

تقديم رؤية متكاملة لتطوير منظومة الإدارة المدرسية في ضوء المستحدثات التربوية، في حدود ورقتين، حيث يجرى تقديم الأصل + 7 صور منها.