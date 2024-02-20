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القبض على 5 متهمين بمطروح بحوزتهم مخدرات بـ26 مليون جنيه في الفيوم

كتب:

محمد بركات
12:49 م | الثلاثاء 20 فبراير 2024
صورة أرشيفية

صورة أرشيفية

كشفت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بالتنسيق مع قطاعات الوزارة المعنية ومديرية أمن مطروح، قيام بؤرة إجرامية تضم (5 عناصر إجرامية شديدة الخطورة) بالاتجار بالمواد المخدرة وترويجها على عملائهم، متخذين من دائرة قسم شرطة مطروح مسرحًا لمزاولة نشاطه الإجرامي.

جرى استهداف المتهمين وضبطهم، وبحوزتهم (10 كيلوجرامات لمخدر البودر «الحشيش الإصطناعي - بندقية خرطوش - عدد من الطلقات)، وبمواجهتهم أقروا بممارسة نشاطهم الإجرامي على النحو المشار إليه، وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بـ (26 مليون جنيه تقريبًا).

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بقلم محمد بركات