عادات خاطئة حذر منها هاني الناظر.. تسبب الأمراض 

رحل عن عالمنا الدكتور هاني الناظر، الذي لقب بـ«طبيب الغلابة» بعد إصابته بمرض السرطان، إذ اشتهر بتقديم المشورة الطبية والعلاجية للبسطاء دون مقابل، حيث كان يخصص معظم وقته للإجابة على استفسارات وأسئلة المتابعين، من خلال صفحته على «فيسبوك»، دون أن يحتاجوا إلى الذهاب لعيادته الخاصة، إذ كرس حياته لخدمة المرضى، حتى بعدما أصيب بالسرطان، وتواجد في أحد المستشفيات، ونستعرض عادات خاطئة حذر منها الدكتور هاني الناظر، قبل وفاته، لتجنب الإصابة بالأمراض ومضاعفاتها.

عادات خاطئة حذر منها الدكتور هاني الناظر

سلسلة عادات حذر منها الدكتور هاني الناظر استشاري الأمراض الجلدية الراحل، على رأسها تناول الأطعمة المكشوفة، خاصة خارج المنزل، لتجنب الإصابة بأي عدوى أو أمراض، بجانب الحرص على عدم تناول أي خضروات أو فاكهة دون غسلها جيدًا.

تحذير عند طهي اللحوم

ويتبع البعض عادات خاطئة حذر منها الدكتور هاني الناظر، مثل عدم طهي اللحوم بشكل جيد وكامل التسوية، ونصح بضرورة طهي اللحوم، ومع عدم تناول أي لحوم دون أن يتأكد الشخص من طهيها بشكل جيد وصحيح، وعدم التغافل عن غسل اليدين باستمرار بالماء والصابون، وعدم التهاون في هذا الأمر.

عادات حذر منها هاني الناظر في رمضان

وكان الراحل هاني الناظر، قد نشر عبر حسابه مجموعة من العادات الخاطئة التي يتبعها كثير من الناس: «من بدري بفكر حضرتك واعمل بنصيحتي في شهر رمضان بإذن الله علشان تطلع كسبان وما تخسرش»، متابعا: «بلاش تاكل محاشي وحلويات، وما تفرطش في صحتك، واحرص على شرب كثير من المياه ولا يهمك من دخول الحمام ما تقلقش.. وبلاش مخللات وحوادق، وتبديلهم بسلطة خضراء».

تحذير لمرضى الإكزيما

حذر الناظر مرضي الإكزيما من عادات خاطئة، منها البعد عن بعض الأطعمة التي تسبب الإكزيما، لأنها تعتبر نوع من أنواع الحساسية، وفي مقدمتها: الأسماك والمخللات والشوكولاتة، بجانب البعد عن الملابس المصنوعة من الخيوط الصناعية، والصابون، لأنها تزيد من الحساسية.