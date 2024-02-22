هل يحق للابنة صرف معاش والدها بعد وفاة زوجها؟.. 4 مستندات مطلوبة

كشفت وزارة التضامن الاجتماعي أن الابنة المتزوجة سابقًا لا يُلغي حقها في صرف معاش والدها، لطالما أنها لم تتزوج مرة أخرى بعد وفاته، وذلك وفق الموقع الرسمي للوزارة، بشرط أن يكون الملف التأميني الخاص به كاملا.

خطوات تقديم طلب صرف معاش الوالد

وفي حالة إذا رغبت الابنة في صرف معاش والدها بعد وفاة زوجها، تتبع الإجراءات التالية:

- التوجه إلى مكتب التأمين التابع للمنطقة السكنية.

- تقديم طلب صرف الحقوق التأمينية، وفقا للنموذج المحدد باللائحة التنفيذية لقانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات.

- تقديم المستندات المطلوبة الخاصة بطلب صرف معاش الوالد، وتتمثل في:

1- شهادة وفاة الوالد أو مستخرج رسمي منها.

2- صور شهادات الميلاد لمن ليس لهم أرقام تأمينية من المستفيدين.

3- صورة المؤهل للأبناء الحاصلين على مؤهل عالي أو متوسط.

4- صور بطاقات الرقم القومى للحاصلين عليها من المستفيدين.