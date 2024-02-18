«خطة النواب»: صرف زيادة المعاشات والمرتبات في مارس المقبل

أكد النائب ياسر عمر، وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أنّ صرف زيادة المعاشات والمرتبات بالإضافة إلى رفع الأدنى للأجور سيكون خلال أيام، بعد إقرارها من قبل المجلس، لافتا إلى أنّ قرارات رئيس الجمهورية تُترجم في صورة قوانين تقر من الحكومة، ثم ترسلها إلى مجلس النواب لاتخاذ الخطوات التشريعية لتنفيذها.

تطبيق زيادة المعاشات والمرتبات في مارس

وقال وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، في تصريح لـ«الوطن» إنّ قرارات زيادة المرتبات والمعاشات بعد الموافقة على قوانين التبيكير يتم تطبيقها أول مارس، موضحا أنّ أصحاب المعاشات يستفيدون منها في أول مارس وتليها مرتبات الموظفين بالدولة، موضحا أن استحقاق الزيادات كلها وفق قانون التبيكير يكون في شهر مارس.

حزمة الحماية الاجتماعية

وأضاف أنّ رفع حد الإعفاء الضريبي سيكون أيضا في نفس الموعد، مشيرا إلى أنّ تطبيق الحد الأدنى للأجور والعلاوة سيكون مع مرتب مارس، لافتا إلى أنه من المنتظر إرسال الحكومة الموازنة العامة بنهاية فبراير الجارى إلى المجلس، موضحا أن وزير المالية يعرض البيان المالى للموازنة أمام المجلس، كل عام.

وأشار وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إلى أن الموزانة الجديدة تشمل حزمة الحماية الاجتماعية التي ستبطق في مارس، وتتضمن زيادات غير مسبوقة فى الأجور والمعاشات لمساعدة المواطنين على مواجهة الظروف الاقتصادية الأخيرة.